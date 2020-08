ത്രിപുരയിൽ ഭർത്താവിനെ തലയ്ക്കടിച്ചുകൊന്ന് മുറിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു; കീഴടങ്ങി യുവതി

അഗർത്തല ∙ ത്രിപുരയിൽ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു മൃതദേഹം കിടപ്പുമുറിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട് സ്ത്രീയുടെ ക്രൂരത. ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ യുവതി കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. സഞ്ജിത് റിയാങ് (30) ആണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതി ഭാരതി റിയാങ്ങിനെ (25) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ബംഗാൾ തലസ്ഥാനമായ അഗർത്തലയിൽനിന്ന് 200 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ദലൈ ജില്ലയിലെ ഗന്ധാചേരയിലെ ഗ്രാമത്തിലാണു സംഭവം. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണു യുവതി ഭർത്താവിനെ കൊന്നത്. മൃതദേഹം അന്നു രാത്രി വീട്ടിൽനിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ചെളിയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



യുവാവിന്റെ തലയിൽ കനമുള്ള വസ്തുകൊണ്ട് അടി കിട്ടിയതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ദമ്പതികൾക്ക് ആറ് വയസ്സുള്ള മകളുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണു ഗ്രാമമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



