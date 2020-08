പാരീസ് ∙ ഇൻഫ്ലുവൻസ, ന്യുമോണിയ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, ഹൃദയപ്രശ്നങ്ങളുള്ള രോഗികളിലെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതായി പഠനം. ഏകദേശം 3 ദശലക്ഷം അമേരിക്കക്കാരിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ. ഇഎസ്‌സി (യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് കാർഡിയോളജി) കോൺഗ്രസ് 2020.1ൽ ആണ് പഠനം അവതരിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ ആണെന്നതിനാൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ ഭാവി ചികിത്സയിൽ നേട്ടമാകും.

അഞ്ച് വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാകും. ലോകമെമ്പാടും 26 ദശലക്ഷം ആളുകളെ ഇതു ബാധിക്കുന്നുവെന്നുമാണു കണക്ക്. 2 ഹൃദയസ്തംഭനം വരുന്നത് ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയാണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസ, ന്യുമോണിയ തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകൾ ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു. ഇതിനു വാർഷിക പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളാണു പഠനം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്.



‘ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകൾ തടയുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കോവിഡ് മഹാമാരി ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയസ്തംഭനം പോലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക്.’– കണക്റ്റിക്കട്ട് സർവകലാശാലയിലെ ഡോ. കാർത്തിക് ഗോനുഗുണ്ട്‌ല പറഞ്ഞു. കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അണുബാധകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ.



വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരും എടുക്കാത്തവരും തമ്മിലുള്ള രോഗികളെയാണു താരതമ്യം ചെയ്തത്. 2010 മുതൽ 2014 വരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശനം നേടിയ 2,912,137 രോഗികളാണു പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ ശരാശരി പ്രായം 70 വയസ്സായിരുന്നു. ഇതിൽ 1.4% രോഗികൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സീനും 1.4% പേർ ന്യുമോണിയ വാക്സീനും എടുത്തവരാണ്. വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ഹൃദയസ്തംഭനമുള്ള രോഗികളും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള ആശുപത്രിയിലെ മരണനിരക്കിനെ ഗവേഷകർ താരതമ്യം ചെയ്തു.



ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സീൻ എടുത്തവരെ (1.3%) അപേക്ഷിച്ച് അതില്ലാത്തവരുടെ മരണനിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു (3.6%). ന്യുമോണിയ വാക്സീൻ എടുത്തവരുടേതിനേക്കാൾ (1.2%) എടുക്കാത്തവരിലെ മരണനിരക്കും കൂടുതലായിരുന്നു (3.6%). ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾക്കുള്ള ദോഷം വളരെ അപൂർവമാണ്. ശ്വാസകോശ അണുബാധകൾ തടയാൻ ഇതു ഫലപ്രദമാണെന്നും വാക്സീനുകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വൈമനസ്യം ആളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയതായും ഡോ. കാർത്തിക് വ്യക്തിമാക്കി.



