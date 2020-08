‘ഓണം രാജ്യാന്തര ആഘോഷമായി മാറി; കോവിഡ് കാല ആഘോഷങ്ങള്‍ കരുതലോടെ’

ന്യൂഡൽഹി∙ മലയാളികള്‍ക്ക് ഓണാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഓണം രാജ്യാന്തര ആഘോഷമായി മാറിയെന്ന് പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഗള്‍ഫിലും ഉള്‍പ്പെടെ എവിടെ പോയാലും ഓണം കാണാം. കോവിഡ് കാലത്ത് ആഘോഷങ്ങള്‍ കരുതലോടെ വേണം. ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയം ആണെങ്കിൽ പോലും കോവിഡ് ആളുകളിൽ അച്ചടക്കശീലം വർധിപ്പിച്ചുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും പിടിച്ചുനിന്ന കര്‍ഷകരെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.

തദ്ദേശീയ കളിപ്പാട്ട നിര്‍മാണ മേഖല ലോക മാര്‍ക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ പരിശ്രമിക്കണമെന്നും മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. പ്രാദേശിക കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടെന്നും അത് നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമവും അദ്ധ്വാനവും ആവശ്യമാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ലോകത്തിനു മുഴുവൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമായി മാറാനുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിമുകളുടെ കാര്യത്തിലും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കണമെന്നും മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു.



കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകളുമായി അൺലോക്ക് നാലാംഘട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇന്നലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ വർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 78000 കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ റെക്കോർഡ് ആണ് ഇത്.



English Summary: Discipline Among People Amid Festivity Due To Covid": PM On Mann Ki Baat