അതിർത്തി കടന്നാൽ നൂറിരട്ടി വില; കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് ഒഴുകുന്നു

പാലക്കാട്∙ കേ‍ാവിഡ് വ്യാപനം കാരണം ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഞ്ചാവ് വൻതേ‍ാതിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച് വിൽക്കുന്നത് 10 ഗ്രാമിന് 1000 രൂപ വരെ വിലയ്ക്ക്. അവിടെ കിലോയ്ക്ക് 1000 രൂപയുള്ള കഞ്ചാവ് സംസ്ഥാനത്തെത്തിച്ച്, ചില്ലറ വിൽപനയിലൂടെ കിലേ‍ായ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപവരെ മാഫിയ നേടുന്നതായാണ് എക്സൈസ്, പെ‍ാലീസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പേ‍ാർട്ട്.

മുൻപ് സ്പിരിറ്റ് കടത്തിയിരുന്നതുപേ‍ലെ ലേ‍ാറികളിലെ രഹസ്യ അറയിലാണു കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പേ‍ാർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇടപാടു തടയാൻ പെ‍ാലീസ്, എക്സൈസ്, വനം സംയുക്ത, ഡേ‍ാഗ് സ്ക്വാഡ് ആരംഭിച്ച പരിശേ‍ാധന കേ‍ാവിഡ് കാരണം ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. കേ‍ാവിഡിന് മുൻപ് വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു വിറ്റിരുന്ന ലേ‍ാബി ഇപ്പേ‍ാൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്കു നേരിട്ട് എത്തിച്ചുകെ‍ാടുക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്ഥിരം കഞ്ചാവ് ഉപയേ‍ാഗിച്ചിരുന്ന യുവാക്കളിൽ ചിലർ അതു കിട്ടാൻ എക്സൈസ് ഒ‍ാഫിസിലെത്തിയ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്.

ഇവരെ പിന്നീട് കൗൺസിലിങ് നടത്തി ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ആന്ധ്രയിലെ നാലും ഒ‍ഡീഷയിലെ മൂന്നും ജില്ലകളിൽ ഇപ്പേ‍ാൾ കഞ്ചാവ് വിളവെടുപ്പു സമയമാണ്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതിനാൽ ഇത്തവണ വിളവ് കുടുതലാണ്. നേരത്തെ വിളവെടുത്തവ കേ‍ാവിഡ് കാരണം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കു വിറ്റഴിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്.

കേരളത്തിലെ ലഹരികച്ചവടക്കാരിൽ ചിലർക്കും അവിടെ കഞ്ചാവ് തേ‍ാട്ടമുണ്ടെന്നാണു സൂചന. കേ‍ാവിഡിന് മുൻപു കിലോയ്ക്ക് 2500 രൂപയായിരുന്നു വില. അപ്പ‍ോൾ കേരളത്തിലേക്കു ശരാശരി ഒരു ടണ്ണാണ് എത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പേ‍ാഴത് രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പെ‍ാലീസ് ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നു. ട്രെയിൻ, ബസ് സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ലേ‍ാറികളാണ് ആശ്രയം.

3 മാസത്തിനിടയിൽ 1000 കിലേ‍ാ കഞ്ചാവ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ സ്പെഷൽ സ്ക്വാഡ് മാത്രം പിടിച്ചെടുത്തു. വാളയാറിൽ പരിശേ‍ാധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കിയ ലോറിയിൽ നിന്നു തൃശൂർ എക്സൈസ് സംഘം 160 കിലേ‍ാ കഞ്ചാവ് കഴിഞ്ഞദിവസം പിടികൂടി. കഴിഞ്ഞദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ‍ഒരു ഹേ‍ാട്ടലിൽ നിന്നാണ് 45 കിലേ‍ാ കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

