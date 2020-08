‘ഐഎസ് ഭീകരൻ യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു; ചാവേറാക്രമണം നടത്താനും പദ്ധതി’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഈ മാസാദ്യം ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഭീകരൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തകിം ഖാൻ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്താൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ്. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇയാൾ സിദ്ധാർത്ഥനഗർ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രാദേശിക പള്ളി സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. യുവാക്കളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഇതിനായി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ചാവേർ ആക്രമണം നടത്താനും മുസ്തകിം ആഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനു സഹായം ലഭിക്കാതായപ്പോൾ സ്വയം ചാവേർ ആക്രമണത്തിനുള്ള വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി.

ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ റിഡ്ജിൽ വച്ചാണ് മുഹമ്മദ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 12 കിലോ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഒരു പിസ്റ്റളും ഏതാനും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെടുത്തു. യുപിയിലെ മുസ്തകിമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

