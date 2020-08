ഡൽഹി മെട്രോ സെപ്റ്റംബർ 7 മുതൽ; മാസ്ക് നിർബന്ധം, ടോക്കണുകൾ നൽകില്ല

ന്യൂഡൽഹി∙ അഞ്ചു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 7 മുതൽ ഡൽഹി മെട്രോ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കും. യാത്രയ്ക്ക് ടോക്കണുകൾ നിരോധിക്കുന്നതും ഓരോ കോച്ചിലെയും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. സാമൂഹിക അകലം, എൻട്രി പോയിന്റുകളിൽ താപനില പരിശോധന എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സുരക്ഷാ നടപടികളും കർശനമായി പാലിക്കും. കോച്ചിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല.



യാത്രയ്ക്ക് ടോക്കണുകൾ നൽകില്ല. പകരം ഡിജിറ്റൽ പണമടയ്ക്കൽ രീതികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. സ്റ്റേഷനിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നൽകും. മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളും തുറക്കില്ല. കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണുകളിലുള്ളവ അടച്ചിടും. ഘട്ടം ഘട്ടമായി സ്റ്റേഷനുകൾ തുറക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി ഗതാഗത മന്ത്രി കൈലാഷ് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ 1,71,366 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4,404 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച 1,954 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 15 പേർ മരിച്ചു.

