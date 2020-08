ദോഹ∙ ഖത്തറിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധിത മിനിമം വേതനം ഉറപ്പാക്കി പുതിയ നിയമം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഖത്തറിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ എത്തുന്ന ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ എന്നിവടങ്ങളിലെ അധികൃതരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമാണ് പുതിയ ഉത്തരവ്.

പുതിയ ഉത്തരവ് അനുവരിച്ച് ഭക്ഷണം, താമസം സൗജന്യമാണെങ്കിൽ 1000 റിയാൽ മിനിമം വേതനമായി തൊഴിലാളിക്ക് നൽകണം. താമസസൗകര്യവും ഭക്ഷണവും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളിയുടെ താമസ ചെലവിനായി 500 റിയാലും ഭക്ഷണ അലവൻസിനായി 300 റിയാലും പുറമേ നൽകണം.

സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലും ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്കും നിയമം ബാധകമാണ്. തൊഴിലാളിക്ക് നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ മാറി പുതിയത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്‍ഒസിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അമീറിന്റെ ഉത്തരവിലുണ്ട്.

