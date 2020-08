കളിപ്പാട്ടത്തെപ്പറ്റിയല്ല, പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ: മോദിയോട് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ ജെഇഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ‘പരീക്ഷ പെ ചർച്ച’യെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് വിദ്യാർഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ മോദി കളിപ്പാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്.

കളിപ്പാട്ട ഉദ്പ്പാദന കേന്ദ്രമായി രാജ്യത്തെ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മോദി സംസാരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ ജെഇഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനെതിരെ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു.

കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആഗോള തലത്തിൽ കളിപ്പാട്ട നിർമാണത്തിൽ ഇന്ത്യ മുൻപന്തിയിലെത്തണമെന്നുമാണ് മോദി മൻ കി ബാത് പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കളിപ്പാട്ട നിർമാണത്തിൽ രാജ്യത്തിന് വലിയ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ കഴിവുള്ള നിരവധി കാലാകാരൻമാരുണ്ട്. 7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാരമാണ് കളിപ്പാട്ട മേഖലയിൽ ആഗോള തലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് വളരെ ചെറുതാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനെതിരെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ പരാജയത്തിൽ ജെഇഇ, നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.

