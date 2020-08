കണ്ണൂർ∙ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്ന് മൂന്നു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. പയ്യാവൂർ ചുണ്ടക്കാട്ടിൽ അനീഷ് – സ്വപ്ന ദമ്പതികളുടെ മകൾ അൻസിലയാണു മരിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മ സ്വപ്നയും മൂത്ത സഹോദരിയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഷം കഴിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇവര്‍ കോഴിക്കോടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)

English Summary: Three year old girl dies in Kannur