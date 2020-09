പിടിതരാതെ തുടരുന്ന കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടെ സധൈര്യം നേരിട്ട അനുഭവവുമായി കോട്ടയം കുമാരനെല്ലൂർ സ്വദേശി സന്തോഷ്.

കോട്ടയത്ത് കുമാരനല്ലൂരാണ് എന്റെ നാട്. കുറേ വർഷങ്ങളായി മംഗലാപുരത്ത് ഒരു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം മംഗലാപുരത്ത് താമസം.

ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി. ശനിയാഴ്ച. വൈകിട്ട് അതിശക്തമായ മഴയത്ത് കാലൻ കുടയുമെടുത്ത് അലക്ഷ്യമായി നടക്കാൻ ഒരു രസം തോന്നി. കുറേക്കാലം കൂടീട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസമായി നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ. ശനിയാഴ്ച അവധി ദിവസം വെറുതേ ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞു. മഴയാണെങ്കിൽ എന്ത്... കഴിഞ്ഞ മൂന്നുനാലു ദിവസങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്ന ജലദോഷവും ശരീര വേദനയും കണക്കാക്കിയില്ല. നടക്കുക തന്നെ. ഏഴുമണിയായപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ എത്തി. കുറേ നേരം ടെറസിൽ ജാക്കിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു. മഴയുടെ ശക്തി കൂടിയിരിക്കുന്നു. കാറ്റിന്റെയും. നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷം.

പിറ്റേദിവസം, ഒൻപതാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എണീക്കാൻ താമസിച്ചു. ഒട്ടും ഒരു ഉത്സാഹം തോന്നിയില്ല. എണീറ്റയുടൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഉമാ മഹേശ്വരിയുടെ ഭർത്താവ് ഗണേശൻ ചേട്ടന്റെ മരണ വാർത്ത ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ബാധിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു. വളരെ ദുഃഖം തോന്നി. ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. ഉമയെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു. വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ദൂര ദേശത്തിരുന്ന് ഉമയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്ക് ചേരുകയല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ. ഉമയ്ക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനെ വളരെ ധൈര്യപൂർവം നേരിട്ടു. പക്ഷെ, ഗണേശൻ ചേട്ടന് പരിഭ്രമവും ഭീതിയും ഉത്കണ്ഠയും കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞു. ആ ദിവസം മുഴുവനും അങ്ങിനെ പോയി. മനസ്സിന് ഒരു മുറിപ്പാട്. രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉമയും ഗണേശൻ ചേട്ടനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിമാരും ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച, ചെറിയ ജലദോഷവും, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ശരീര വേദനയും തോന്നി. സാധാരണ ജലദോഷപനി പോലെ ഒരു തോന്നൽ. ഒട്ടും ഒരു ഉത്സാഹമില്ലായ്മ. ഈശ്വരാ.. ഇനി കൊറോണ ആയിരിക്കുമോ! ആയിരിക്കില്ല. അതിനുള്ള സാമൂഹ്യ സാധ്യതകൾ കണ്ടില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു പൊതുവേ എന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളൊക്ക.

രാത്രിയിൽ ആഹാരം കഴിച്ചു കിടന്നു. അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫിസിൽ പോകാതെ വെറുതേ വിശ്രമിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ വെറുതേ ഇരിക്കുക. കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും എന്തൊക്കെയോ എഴുതാനും ശ്രമിച്ചു. കൊറോണയെ പേടിച്ച് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയില്ല. വീട്ടിൽ ഗുളിക ഉണ്ടായിരുന്നു. പനി ഉണ്ടെന്നു തോന്നുമ്പോൾ, ഗുളിക കഴിക്കും.

രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധി കഴിഞ്ഞ് ബുധനാഴ്ച ഓഫിസിൽ പോകാമെന്നു വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ, ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിൽ മൂക്ക് അടഞ്ഞ് അസ്വസ്ഥമായപ്പോൾ ബാം പുരട്ടി. പക്ഷെ, ഒട്ടും ഗന്ധം തോന്നിയില്ല. പഴയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, തലേ ദിവസം വാങ്ങിയതാണെന്ന് ലത പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് ഇത്രയും തേച്ചത്, ഭയങ്കര പുകച്ചിലും മണവും ആവില്ലേ എന്ന് ലത ചോദിച്ചു. എനിക്ക് സംശയം ആയി.

അലമാരയിൽ ഇരുന്ന ബ്രൂട്ട് പെർഫ്യൂം എടുത്ത് അടിച്ചു നോക്കി. പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് ഓർത്തു. വാട്ടർ ഈസ്‌ കളർലെസ്സ് ആൻഡ് ഓഡർലെസ്സ്. വെള്ളത്തിന് നിറവും ഗന്ധവും ഇല്ല. ബ്രൂട്ട് വെള്ളം പോലെ തോന്നിച്ചു. കളർലെസ്സ് ആൻഡ് ഓഡർലെസ്സ്. തീരുമാനം ആയി. ഞങ്ങളുടെ റിഫൈനറി ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിളിച്ചു. പിറ്റേദിവസം ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു. റിഫൈനറിയിൽ ഒരുപാട് കോവിഡ് കേസുകൾ ഉണ്ട്. ബുധനാഴ്ച ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നിയില്ല. ഗംഭീരമായ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്ന് മയങ്ങി. ഉച്ച ആകാറായപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മോൾക്കും ചെറിയ തലവേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. തൊണ്ട വേദനയും. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മോളും വന്നു. ഓഫിസിൽ നിന്ന് അനവധി ആൾക്കാർ റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്നു.

ടെസ്റ്റ്‌ കഴിഞ്ഞു. പതിനാറു പേരുടെ ഒരു ബാച്ചിൽ എട്ട് പേർക്ക് നെഗറ്റീവ്. എട്ട് പേർക്ക് പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ആയ എട്ട് പേരിൽ ഞാനും മോളും ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. ഒരു നിർവികാരത. ഹോസ്പിറ്റലിൽനിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ബാഗ് തന്നു. മരുന്നുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതത്തതുമായ കാര്യങ്ങളും ആഹാര ക്രമങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്നു. വീട്ടിൽ പോയി പതിനാല് ദിവസം വെറുതേ ഇരിക്കണം, പൂർണ വിശ്രമം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി. ഓഫിസിൽനിന്ന് കോവിഡ് പ്രമാണിച്ച് പതിനേഴു ദിവസത്തെ പ്രത്യേക അവധി കിട്ടും.

വീട്ടിൽ എത്തി. രണ്ട് പേരും അവരവരുടെ മരുന്നിന്റെ ബാഗുമെടുത്ത് കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി. എന്റെ പരിഭ്രമം പുറത്ത് കാണിക്കാതെ, മനഃപൂർവം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദിത്യനും ലതക്കും പേടി. ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഓരോരോ മുറിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു.

ബാഗിൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററും തെർമോമീറ്ററും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റീഡിങ് എടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയക്കണം. ഓക്സിജന്റെ അളവ് 94 ഇൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ പൾസ് 60 ഇൽ താഴെയാണെങ്കിലും, ശരീരോഷ്മാവ് 99.5 ൾ കൂടുതലാണെങ്കിലും ഡോക്ടറെ വിളിക്കണം. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഡോക്ടർ വിളിക്കും. മരുന്നുകളെന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. സെലോൺ 500 എന്ന വിറ്റാമിൻ സി ഗുളിക. സിൻകോഫൈൻ 20ടി എന്ന സിൻക് ഗുളിക, പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡോളോ 650. പിന്നെ ഫ്ലൂവിർ എന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്‌ അഞ്ച് ദിവസം, വായു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഗുളിക. വിറ്റാമിനും സിൻകും ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക്, മറ്റേ ഗുളികകൾ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. മോൾക്കും.

ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ കടന്ന് പോയി. റഫൈനറിയിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ടെലിഫോൺ വിളികളുടെ പരമ്പര. അത് പോലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വിളികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ആദിത്യനും ലതയും ചെക്ക് ചെയ്യാനായി ബൈക്കിൽ പോയി. ലതക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആദിത്യന്റെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഒരു ശൂന്യത തോന്നി. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആദ്യം ഒരമ്പരപ്പ്.

ലത പറഞ്ഞു, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും ലത മാത്രം അടുക്കളയിൽ കയറുന്നു. ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് മുറികളിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. ആദിത്യന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്, പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കി പ്ലേറ്റിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കും. അവൻ അതും കൊണ്ട് അവന്റെ മുറിയിൽ പോകും. ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ബാത്ത്റൂം, വാഷ് ബേസിൻ മുതലായവ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായ തീരുമാനം എടുത്തു. ജാക്കിന്റെ കാര്യം ആദിത്യൻ ഏറ്റെടുത്തു. മാസ്ക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവൻ വീട്ടിൽ കൂടി നടക്കാറുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

രാവിലെ നല്ല പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നല്ല വിശപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ, ഇഞ്ചി, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലി, നാരങ്ങ മുറിച്ച് ഇട്ടത്, ഗ്രാമ്പൂ, കുരുമുളക് പൊടി, ലേശം മഞ്ഞൾപൊടി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുറച്ച് ആറിച്ച് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആയുർവേദ ഡ്രോപ്പ്സ് തന്നിരുന്നു. അതിട്ട്, രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആവി പിടിക്കും. നല്ല വിശപ്പും ദാഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള നാടൻ മുട്ടയും കഴിക്കുമായിരുന്നു. പാലിൽ ലേശം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കുടിക്കും.

ലത മൂന്ന് നേരം ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മുറിയിൽ കൊണ്ട് തരും. കഴിക്കുക, വിശ്രമിക്കുക. അത് തന്നെ ജോലി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഒന്നോ രണ്ടോ നാരങ്ങയും എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ ഒന്നും പനി ഉണ്ടായില്ല. ചെറിയ ജലദോഷവും ചുമയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ, നല്ല ക്ഷീണം. നാട്ടിൽ ഡോക്ടർ വേണുഗോപലിനോട് ഈ വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നും എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ വെറുതേ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കും. നാലഞ്ച് പേജുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരും. അങ്ങനെ ആഹാരവും, ഉറക്കവും, വായനയും, ഇടക്കിടക്ക് തിളപ്പിച്ച്‌ ആറിച്ച വെള്ളവും കുടിച്ച് പതിനാല് ദിവസം കടന്ന് പോയി.

പച്ചക്കറികളും, പഴവർഗങ്ങളും, അത്യാവശ്യം വേണ്ടതായ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക്‌ ചെയ്‌താൽ വീട്ടിൽ എത്തിക്കും. അടുത്തുള്ള കടക്കാരൻ പാൽ ദിവസവും ഗേറ്റിൽ തൂക്കി ഇട്ടിട്ട് പോകും. ഒരു ദിവസം പോലും ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായില്ല. എന്ത് വന്നാലും സഹായ ഹസ്തം നീട്ടുന്ന റിഫൈനറിയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ആശുപതി ജീവനക്കാർ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി, വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം എന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നും വിളിച്ച് പറയും. പക്ഷെ, ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. ആരെയും ബിദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി. ഇതിനിടയിൽ വീട്ടിൽ രണ്ട് തവണ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. ഒരിക്കൽ ഇൻവെർട്ടറിനും തകരാറ്.

വീട്ടിലെ ഈ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രഞ്ജനെ വിളിച്ചു. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല. വീട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ട് പോയി. കോവിഡ് വരും, പോകും. പേടിച്ച് ഇരുന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു രഞ്ജൻ പറഞ്ഞത്. അയൽക്കാർ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. സാമൂഹികമായി ആരും അകറ്റി നിർത്തിയില്ല.

എന്റെ നാടിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയ ഓരോ കഥകളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതാൻ ഇക്കാലയളവിൽ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടി. പന്ത്രണ്ടോളം അധ്യായം എഴുതി. പനി ആയിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിനാൽ നാട്ടിൽനിന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും വിളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ആരോടും കോവിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. വെറുതേ ആരെയും പരിഭ്രമിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് കരുതി. പതിനാറാം ദിവസം ഞങ്ങൾ മംഗലാപുരത്ത് യെനെപോയ ആശുപത്രിയിൽ പോയി വീണ്ടും ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം റിസൾട്ട്‌ വന്നു. എല്ലാവരുടെയും നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ തന്നെ, ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൊറോണ ആയിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ മാറിയെന്നും പറഞ്ഞ് ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും സന്ദേശം അയച്ചു.

റിഫൈനറിയിലെ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ഈ കാലത്തെ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ രണ്ട് വരി എഴുതി അയച്ചു. അത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. I had the most beautiful seventeen days in my life. I found lot of time for reading, writing, sleeping and I found great time for not doing anything. I had the best days in my life. (എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പതിനേഴു ദിവസങ്ങൾ. വായിക്കാനും, എഴുതാനും, വെറുതേ കിടന്നുറങ്ങാനും, പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തി. ജീവിതത്തിലെ നല്ല ദിവസങ്ങൾ.) എന്ത് വന്നാലും ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുക, അസുഖം ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഉല്ലാസ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു വൈറൽ പനി വന്നാൽ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. ഒരാഴ്ച സാധാരണ എടുക്കും. അതുപോലെ ഒരു പനി മാത്രമാണ് ഇത്.

ക്വാറന്റീൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിച്ചു. ഐസൊലേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബോധം പോകും. വെന്റിലേറ്ററിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട. ഈ അസുഖം വന്ന് സാധാരണ ഗതിയിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മരുന്നുകൾക്ക് എല്ലാം കൂടി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു നാനൂറു അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആവില്ല. ഇത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഭവം ആണ്. ഈ അസുഖം വന്ന റിഫൈനറിയിലെ എന്റെ അനവധി സുഹൃത്തുക്കളും, കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും, ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും ഇതേ അനുഭവം ആണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല. മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ പോലിരിക്കും. രോഗത്തെ ഏത് രീതിയിൽ ആഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും.

അസുഖം വന്ന് മാറിയിട്ട് പിന്നെയും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ചിലർ പറയും. കുറേക്കാലത്തേക്ക് വരികയില്ല എന്ന് വേറെ ചിലർ പറയും. ശ്രദ്ധിക്കണം, കഠിനമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യരുത്, കൂടുതൽ ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കണം, ആവി പിടിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. കുറേശ്ശേ വ്യായാമം ചെയ്യണം, ശ്വാസകോശത്തിന് അധികം ആയാസം വരുത്തരുത്, പ്രാണായാമം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നും ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്ത് തുടങ്ങിയില്ല. പതുക്കെ ആവാം. പഠിത്തവും, വായനയും, സിനിമയും ഒക്കെയായി മോൾക്ക് സമയം പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായില്ല.

അടുക്കള ജോലിയും, അത്യാവശ്യം ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെ വിശ്രമവും വായനയും ആയിട്ട് ലത. വേറെ ഒരു ലോകത്ത് ആദിത്യനും ജാക്കും. വീട് വൃത്തിയാക്കി (ഡീപ് ക്ലീനിങ്) അണു വിമുക്തമാക്കാൻ ഒരു ടീമിനെ ഏർപ്പാടാക്കി. അവർ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ സന്ധ്യ വരെ ജോലി ചെയ്ത്, എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി പോയി. വളരെ നല്ല ജോലി ആണ് നാല് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഈ ടീം ചെയ്തത്. കോവിഡ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുള്ള വീട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് അതൊന്നും ഒരു വിഷയം ആയിരുന്നില്ല.

ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ് പോയത്. പക്ഷെ, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ആവാം. പലർക്ക് അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. പേടിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു പനി വന്നു എന്ന് മാത്രം കരുതുക. സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാൻ കോവിഡ് അനുഭവം എഴുതി അയക്കാൻ എന്റെ മരുമകൻ സുഭയും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളാ കുമാരനല്ലൂരെ വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടറും, അതിരമ്പുഴയിലെ ജോയ് പോളും, മുണ്ടക്കയത്തെ സണ്ണി ഫിലിപ്പും (അമ്മാവൻ) പ്രൊഫസർ ശിവദാസ് സാറും സുമ ടീച്ചറും പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ആണ് ഈ കുറിപ്പ്.

എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പേടിക്കാതിരിക്കുക. സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകുക. എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധമായ ഓണം ആശംസിക്കുന്നു.

സന്തോഷ്‌ കുമാർ CT

(കുട്ടൻ ചെറുകാട്ട്)

മംഗലാപുരം

