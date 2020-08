36 ലക്ഷം കടന്ന് കോവിഡ് ബാധിതർ; ദിവസേനയുള്ള കേസുകള്‍ 78,000 കടന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 36 ലക്ഷം കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 78,512 പുതിയ രോഗികൾ കൂടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെയാണിത്. 971 പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത്. 7,81,975 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത്. 27,74,802 പേർ രോഗമുക്തരായി. 64,469 പേർ ഇതുവരെ മരിച്ചുവെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പറയുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 16400 കേസുകളാണ് പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആന്ധ്രയിൽ 10600ഉം. ആന്ധ്രയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് 4.24 ലക്ഷം പേർക്കാണ്. ഡൽഹിയിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിവസേന രണ്ടായിരത്തിലധികമായി വർധിച്ചു. ജൂലൈക്കുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഇത്രയധികം കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

English Summary: India's Covid-19 Tally Crosses 36 Lakh-mark With Over 78,000 New Cases in 24 Hrs