മൂന്നാർ∙ ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ ഇല്ലാതായ പെട്ടിമുടിയിലെ സമീപ ലയങ്ങളില്‍നിന്നും പലായനം ചെയ്ത് നാട്ടുകാര്‍. പെട്ടിമുടി ദുരന്ത ഭൂമിയിലേക്ക് 20 ദിവസത്തിനുശേഷം മനോരമ ന്യൂസ് നടത്തിയ യാത്രക്കിടെയാണു വാഹനങ്ങള്‍ മലയിറങ്ങുന്നത് കണ്ടത്. ഉള്ളതെല്ലാം വാരിപ്പെറുക്കി വണ്ടിയിലാക്കി ജനിച്ചുവളര്‍ന്ന നാടുവിടുകയാണിവര്‍.

അന്ന് ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ വീടിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളവും ചെളിയും ഇരച്ചു കയറിയെങ്കിലും ജീവന്‍ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തോടെയാണ് കാളിയമ്മയും, രാജും രാജമലയിറങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട 70 പേരുടെ വേര്‍പാട് മനസില്‍നിന്ന് മായുന്നില്ല. പെട്ടിമുടിയില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും ശക്തമായ മഴയായിരുന്നതിനാല്‍ ഒാണാഘോഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

മുപ്പത് വീടുകളിലെ പലതരം പാത്രങ്ങളിങ്ങനെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ വിഭവങ്ങളില്ല, മധുരപ്പായസമില്ല. ഇരുപതോളം കുരുന്നുകളുടെ കളിചിരികളില്ല. ഊഞ്ഞാലുകെട്ടിയിരുന്ന മരങ്ങള്‍ പോലും ഉരുളെടുത്ത നാട്. സര്‍ക്കാരും സമൂഹവും സഹായിച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമെ ഇനിയീ നാടിനൊരോണമുണ്ടാകു.



English Summary: Living in fear of landslides, People from Pettimudi shifting to their home land