ചൈനയുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ വെട്ടിച്ച് പാംഗോങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ സർവ്വാധിപത്യം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ക്യാമറകൾ, പര്യവേഷണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അങ്ങനെ ചൈനീസ് സേന സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമാക്കിയാണ് പാംഗോങ് തടാകത്തിന്റെ തെക്കൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി എത്തുന്നതിനു മുൻപ് തികച്ചും തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സേന ഇവിടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.

വളരെ രഹസ്യമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ചൈനീസ് സേനയുടെ എല്ലാ നിരീക്ഷണസംവിധാനങ്ങളെയും തകർത്ത് ഇന്ത്യ പിടിമുറുക്കിയതായി സൈന്യത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയോടു ചേര്‍ന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യം എല്ലാ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ചൈനയുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പട്രോളിങ് നടത്തിയാൽ അതിനെ തടയുക ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനം. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ ചൈനയുടെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെനിന്നും നീക്കി.

അതേസമയം, പാംഗോങ് തടാകത്തിന്റെ തെക്കന്‍ പ്രദേശത്തോടു ചേർന്ന ഈ ഉയർന്ന പ്രദേശം തങ്ങളുടേതാണെന്നാണ് ചൈനയുടെ ആവകാശവാദം. പാംഗോങ് തടാകത്തോടും സ്പൻഗുർ ഗ്യാപ്പിനോടും ചേർന്ന ഈ പ്രദേശത്താണ് ചൈനയുടെ അർമേർഡ് റെജിമെന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്പെഷൽ‍ ഓപ്പറേഷൻസ് യൂണിറ്റും സിഖ് ലൈറ്റ് ഇൻഫന്ററി ട്രൂപ്പും അടങ്ങുന്ന സൈനിക വിന്യാസത്തിലൂടെ ഏതുവിധേനയും ചൈനയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയാറായിരുന്നു.

ഇവിടെ പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെ ഒരു ജവാന് മൈൻ സ്ഫോടനത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെ‌ട്ടു. ബിഎംപി ഇൻഫന്ററി കോംബാറ്റ് വാഹനങ്ങളും വിവിധ ടാങ്കർ ശ്രേണിയുമടക്കം നിരത്തി വൻതോതിലുള്ള സേനവിന്യാസമാണ് ഇന്ത്യ മേഖലയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെയാണ് നിയന്ത്രണരേഖയോടു ചേര്‍ന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം ഇന്ത്യ നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് ചൈനീസ് സൈന്യം കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 29–30 അർധരാത്രിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തോളമായി ഇന്ത്യ – ചൈന സൈനികർ നിയന്ത്രണരേഖയോട് ചേർന്ന് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ട്. പ്രശ്നം രൂക്ഷമായതിനു പിന്നാലെ ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിൽ ഇന്ത്യ – ചൈന സൈനികർ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. 40 ചൈനീസ് സൈനികർ മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട്.



English Summary: Despite Chinese cameras and sensors, Indian troops managed to beat PLA in occupying heights