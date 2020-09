ജനീവ∙ കോവിഡ് വാക്‌സീനുകളുടെ അടിയന്തര അംഗീകാരത്തിനു കാര്യഗൗരവവും പുനരാലോചനയും ആവശ്യമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). മുഴുവൻ പരീക്ഷണങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാതെ മരുന്നുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും, വളരെ നിസ്സാരമായി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല ഇതെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ മുഖ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു. ഓരോ മരുന്നിന്റെയും ഫലപ്രാപ്തിയും സുരക്ഷയും ഓരോ കേസിലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പരിഗണിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



ആഫ്രിക്കയിലെ എബോളയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പരീക്ഷണാത്മക മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായും, ഇത് വിജയകരമാണെന്ന് തെളിയിച്ചതായും സംഘടനയുടെ ഹെൽത് എമർജൻസീസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ തലവൻ മൈക്ക് റയാൻ പറഞ്ഞു. പൂർണ്ണ പരീക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്പീഡ്‌ട്രാക്ക് സമീപനത്തിനു തീവ്രമായ നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷാ ഫോളോ-അപ്പ് ജോലിയും ആവശ്യമാണെന്നും പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ അതു നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

കാൻഡിഡേറ്റ് മരുന്നുകൾ വേഗത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതായി യുഎസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പരാമാർശം. മനുഷ്യ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം കോവിഡ് വാക്സീന് റഷ്യ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ചില വിദഗ്ധർ അതിന്റെ സുരക്ഷയെയും ഫലപ്രാപ്തിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

English Summary: Emergency Authorisation Of COVID-19 Vaccines Needs Great Care: WHO