ജയ്പുർ ∙രാജസ്ഥാനിൽ നാല് എംഎൽഎമാർക്കു കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബിജെപി എംഎൽഎമാരായ ഹമീർ സിങ് ഭായൽ, ചന്ദ്രഭാൻ സിങ് ആക, അശോക് ലഹോട്ടി, കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രമേശ് മീണ എന്നിവർക്കാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച ഗതാഗത മന്ത്രി പ്രതാപ് സിങ് കച്ചാരിയാവാസിനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 670 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവർ 82,363 പേരായി. ഇതിൽ 66,929 പേർ രോഗമുക്തരായി. മരണസംഖ്യ 1062 ആയും ഉയർന്നു.



