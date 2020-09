ജോലിക്കാർക്കായി സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ വേണം: ആവശ്യവുമായി സംഘടനകൾ

കൊച്ചി∙ ജോലിക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനായി എറണാകുളത്തേക്കു കൊല്ലത്തു നിന്നും ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ ഓടിക്കണമെന്നു യാത്രക്കാരുടെ സംഘടനകൾ സർക്കാരിനോടും റെയിൽവേയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ സർവീസുകൾ വീതം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓൾ കേരള റെയിൽവേ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചു.

വേണാട് സ്പെഷൽ സർവീസായി തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് എറണാകുളം വരെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്കു തിരികെ സർവീസ് നടത്തുന്നതിനാൽ ജോലിക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ലെന്നു യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡ‍ന്റ് പോൾ മാൻവട്ടം പറഞ്ഞു. ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയതോടെ വാടക വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണു പലരും ജോലിക്കു പോകുന്നത്.



ഇതു വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണു വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത്. ചെറിയ ദൂരങ്ങളാണെങ്കിലും റിസർവ് ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്യാൻ ആളുകൾ തയാറാണെന്നും തിരക്കുള്ള സെക്‌ടറുകളിൽ കൂടുതൽ സ്പെഷലുകൾ ഓടിക്കാൻ റെയിൽവേ നടപടി എടുക്കണമെന്നും തൃശൂർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കൃഷ്ണകുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



രാജധാനി, മുംബൈ നേത്രാവതി, മംഗള, വേണാട്, ഡൽഹി തുരന്തോ എന്നിവയും 2 ജനശതാബ്ദി ട്രെയിനുകളുമാണു നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തു സ്പെഷൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. പുതിയ സ്പെഷലുകളുടെ പട്ടികയിൽ തിരുവനന്തപുരം–ന്യൂഡൽഹി കേരള എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ‌ട്രെയിനുകളൊന്നും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സർവീസുകൾ മാത്രമാണു റെയിൽവേ ഓടിക്കുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കേരളത്തിനുളളിൽ ഹ്രസ്വദൂര എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ തടസമില്ലെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



English Summary : Need Special train from Ernakulam and Kollam for working people