‘വൈറസ് നിയന്ത്രണത്തിലാകാതെ പൊതു ഇടങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നത് ദുരന്തത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം’

ജനീവ∙ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, വൈറസ് നിയന്ത്രണത്തിലാകാതെ പൊതുയിടങ്ങള്‍ തുറക്കുന്നത് ദുരന്തത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമായിരിക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ‘പലരും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മടുക്കുകയും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതും ആളുകൾ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നതും കാണാൻ ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് സുരക്ഷിതമായി നടക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്’– ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് പറഞ്ഞു.



‘മഹാമാരി അവസാനിച്ചതായി നടിക്കാൻ ഒരു രാജ്യത്തിനും കഴിയില്ല. ഈ വൈറസ് എളുപ്പത്തിൽ പടരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. നിയന്ത്രണമില്ലാതെ തുറക്കുന്നത് ദുരന്തത്തിനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കമാണ്. സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, നൈറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ ഒത്തുചേരല്‍ സ്ഫോടനാത്മകമായ പൊട്ടിത്തെറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എങ്ങനെ, എപ്പോൾ ആളുകള്‍ക്ക് ഒത്തുചേരാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പ്രാദേശിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനത്തോടെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

