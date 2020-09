കുടിശിക അടയ്ക്കുന്നതിൽ ടെലികോം കമ്പനികൾക്കു 10 വർഷത്തെ സാവകാശം

ന്യൂഡൽഹി∙ കുടിശിക തീർക്കുന്നതിൽ ടെലികോം കമ്പനികൾക്കു ആശ്വാസമായി സുപ്രീംകോടതി. കമ്പനികൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത മൊത്തവരുമാന (എജിആർ) കുടിശിക തീർക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി പത്തു വർഷത്തെ സമയം അനുവദിച്ചു. 2021 മാർച്ച് 31നകം കുശികയുടെ 10% ഉറപ്പായും നൽകണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. 1.6 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ടെലികോം കമ്പനികൾ അടയ്ക്കാനുള്ളത്.



കുടിശികയടയ്ക്കാൻ ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് 20 വർഷത്തെ സാവകാശം അനുവദിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കോടതി തള്ളി. കുടിശികയുടെ നിശ്ചിത തുക എല്ലാവർഷവും ഫെബ്രുവരി ഏഴിനകം നൽകണം. പണം അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല. തിരിച്ചടവ് സംബന്ധിച്ച് ടെലികോം കമ്പനികളുടെ ചെയർമാൻ ഉറപ്പു നൽകണം. തിരിച്ചടവിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ പിഴ നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Top Court Gives Telecom Firms 10 Years To Pay Dues, Contempt If Default