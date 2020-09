സുശാന്തിന് സഹോദരി ഉത്കണ്ഠയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു: റിപ്പോർട്ട്

മുംബൈ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത് മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനും ആറുദിവസം മുൻപ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഉത്കണ്ഠ വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ചു സുശാന്തിന് മെസേജുകൾ കൈമാറിയിരുന്നതായും ചില മരുന്നുകൾ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും സിബിഐയുടെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും (ഇഡി) കണ്ടെത്തൽ. ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശമില്ലാതെ അത്തരം മരുന്നുകൾ ലഭിക്കില്ലെന്ന് സുശാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകയായ പ്രിയങ്ക ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഒരു കുറിപ്പടി ക്രമീകരിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ പറയുന്നു.



ജൂൺ എട്ടിന് ഡൽഹിയിലെ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ (ആർ‌എം‌എൽ) ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. തരുൺ കുമാറാണ് കുറിപ്പടി നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പും സ്റ്റാംപും കുറിപ്പടിയിലുണ്ട്. സുശാന്ത് ജൂൺ എട്ടിന് മുംബൈയിലായിരുന്നു. അന്നേ ദിവസമാണ് കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തി സുശാന്തിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് മാറിയത്. എന്നാൽ സുശാന്തിന് വിഷാദരോഗം ഉള്ളതായി അറിവില്ലെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ വാദം. മാത്രമല്ല, റിയ സുശാന്തിന് അമിതമായി മരുന്നുകൾ നൽകിയെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.

മരണം സംഭവിച്ചയുടനെ മുംബൈ പൊലീസിനു സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് കെ.കെ. സിങ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ മകന് വിഷാദരോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. സുശാന്തിനു മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് എന്തുകൊണ്ടാണു കുടുംബാംഗങ്ങളോടു കൂടിയാലോചിക്കാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, മരിക്കുന്നതിനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് സുശാന്ത് തന്റെ പേരും മാനസികരോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഗൂഗിൾ ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ വ്യക്തമായിരുന്നു.

സുശാന്തും പ്രിയങ്കയും തമ്മിലുള്ള ചാറ്റിൽ, ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കാനും പിന്നീട് മറ്റൊന്ന് ആരംഭിക്കാനും പ്രിയങ്ക പറയുന്നു. ഉത്കണ്ഠ വൈകല്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കാനും പ്രിയങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെ ആരും ഈ മരുന്നുകൾ നൽകില്ലെന്നു സുശാന്ത് പ്രതികരിച്ചു. തന്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു പ്രശസ്ത ഡോക്ടറാണെന്നും മുംബൈയിലെ മികച്ച ഡോക്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക പറയുന്നുണ്ട്.

ജൂൺ 8ന് പുലർച്ചെ 4.30നും 5.30നും ഇടയിലാണ് ഈ സംഭാഷണങ്ങൾ നടന്നത്. രാവിലെ 7 മണിയോടെ ആർ‌എം‌എൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കുറിപ്പടിയുടെ സ്‌കാൻ ചെയ്ത ഒരു പകർപ്പ് പ്രിയങ്ക അയച്ചു. കുറിപ്പടി ഡൽഹിയിൽനിന്നാണെങ്കിലും പ്രശ്‌നമല്ലെന്നും ഓൺ‌ലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയെന്ന് പറയാമെന്നും മറ്റൊരു സന്ദേശവും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിയ, സുശാന്തിന്റെ 15 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. സുശാന്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ ബിഹാർ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ സിബിഐയ്ക്കും ഇഡിക്കും ഈ ആരോപണത്തിൽ ഇതുവരെ തെളിവു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

