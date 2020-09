‘ഹഖിന്റെ ഭാര്യ നാല് മാസം ഗർഭിണി; അന്ത്യചുംബന കാഴ്ച താങ്ങാനായില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ രണ്ടുപേരും രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ അത്താണികൾ. പലവിധ തൊഴിലുകള്‍ ചെയ്താണ് രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരും കുടുംബം പോറ്റിയത്. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും. ഹഖിന്റെ ഭാര്യ നാല് മാസം ഗർഭിണിയാണെന്നും അന്ത്യചുംബന കാഴ്ച താങ്ങാനായില്ലെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് എ.എ റഹീം മനോരമ ന്യൂസ് കൗണ്ടർ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞു.



മിഥിലാജിനു നേരത്തെ കുപ്പിവെള്ളം വിവിധ കടകളിലെത്തിക്കുന്ന തൊഴിലായിരുന്നു. കോവിഡ് സീസണായപ്പോൾ പച്ചക്കറി കച്ചവടത്തിലേക്ക് മാറി. അഞ്ചും ഏഴും വയസായ രണ്ട് മക്കളും ഭാര്യയും വാപ്പയും ഉമ്മയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രയമാണ് ഇല്ലാതായത്.



ഹക്കിം മുഹമ്മദ് നേരത്തെ വെമ്പായത്ത് കട നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മത്സ്യം കൊണ്ടു പോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറാണ്. ഒന്നര വയസുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭാര്യ നാലു മാസം ഗർഭിണിയുമാണ്. എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളിലേതും പോലെ മരിച്ചു വീഴുന്നത് കുടുംബത്തിനെ ചുമലിലേറ്റുന്നവരെന്നു ചുരുക്കം.



English Summary: Venjaramoodu Murder, Two families have lost their bread winners