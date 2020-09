പേരിട്ട ശേഷം പെരുംകളി; ടബ്ബിലെ വെള്ളത്തില്‍ കളിച്ചുമറിഞ്ഞ് കുട്ടിയാന-വിഡിയോ

കുഞ്ഞു നെറ്റിപ്പട്ടവും കാല്‍ത്തളകളും അണിഞ്ഞ് പേരിടീല്‍ ചടങ്ങിനു ശേഷം ഒരു ടബ്ബിലെ വെള്ളത്തില്‍ ആസ്വദിച്ചു കളിച്ചു കുറുമ്പു കാട്ടുന്ന രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള ശിവാനിയെന്ന കുഞ്ഞാനയുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ ധര്‍മസ്ഥലയിലെ ശ്രീമഞ്ജുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ശിവാനിയുടെ പേരിടീല്‍ ചടങ്ങ് നടന്നത്.

പിന്നീട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടബ്ബിലെ വെള്ളം തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടു നാലുപാടും ചിതറിച്ച് കുഞ്ഞു ശിവാനി ഓടിക്കളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ആനകള്‍ സമീപത്തുനില്‍ക്കുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്. ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ശിവാനി ജനിച്ചത്. പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് വിഡിയോ കണ്ടത്. നിരവധി രസകരമായ കമന്റുകളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Video: Baby Elephant "Shivani" Plays In Water After Her Naming Ceremony