ചോദ്യോത്തരവേള ഒഴിവാക്കി; പ്രതിഷേധം, ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമെന്ന്‌ പ്രതിപക്ഷം

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പാര്‍ലമെന്റിന്റെ അടുത്ത മാസം 14-ന് ആരംഭിക്കുന്ന മണ്‍സൂണ്‍ സെഷനില്‍ ചോദ്യോത്തര വേള ഒഴിവാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചോദ്യോത്തരവേള റദ്ദാക്കിയത്. കേന്ദ്ര നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്നു എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. ചൈനയുടെ പ്രകോപനം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നീ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. സത്യം പുറത്തുവരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്നതെന്നും വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.



ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പ്രത്യേക സമയങ്ങളിലാവും ചേരുക. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിനായി എംപിമാരുടെ ഇരിപ്പിടവും പുനക്രമീകരിക്കും. ലോക്‌സഭ ആദ്യദിവസം രാവിലെ 9 മുതല്‍ 1 വരെയും തുടര്‍ന്ന് ഒക്‌ടോബര്‍ 1 വരെ വൈകിട്ട് 3 മുതല്‍ 7 വരെയും ആയിരിക്കും ചേരുക. രാജ്യസഭ ആദ്യ ദിവസം വൈകിട്ട് 3 മുതല്‍ 7 വരെയും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ രാവിലെ 9 മുതല്‍ 1 വരെയുമാകും ചേരുന്നത്.

കോവിഡിന്റെ പേരില്‍ ചോദ്യോത്തര വേള ഒഴിവാക്കി ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണു നടത്തുന്നതെന്നു തൃണമൂല്‍ എംപി ഡെറെക് ഒബ്രെയ്ന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 'എംപിമാര്‍ ചോദ്യോത്തരവേളയിലേക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ 15 ദിവസം മുന്‍പ് നല്‍കണം. സെഷന്‍ 14-ാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യോത്തരവേള റദ്ദാക്കി? പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതായി. 1950നു ശേഷം ഇതാദ്യം? പാര്‍ലമെന്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന സമയത്തിനു മാറ്റമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ചോദ്യോത്തര വേള ഒഴിവാക്കിയത് എന്തിനാണ്?' - ഡെറെക് ഒബ്രെയ്ന്‍ ചോദിക്കുന്നു.

ചോദ്യോത്തര വേളയുണ്ടെങ്കില്‍ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കാനായി പല തവണ മന്ത്രിമാരെ സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ടിവരും. ഇതു പാര്‍ലമെന്റിലേക്കു കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ എത്തുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുമെന്നാണു പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ്‌സിങ് അറിയിച്ചത്.

English Summary: Anger Over Government's 'No Question Hour' Move For Parliament Session