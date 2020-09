ബിഹാർ പിടിക്കാൻ നിതീഷിന്റെ ഇടപെടൽ; ജീതൻ റാം മാഞ്ചി എൻഡിഎയിൽ

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജീതൻ റാം മാഞ്ചി ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎയിൽ. ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെയാണ് മാഞ്ചിയുടെ മടങ്ങിവരവ്. മാഞ്ചിയുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായിരുന്ന നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ഇടപെടലാണ് തിരികെയെത്താൻ കാരണമെന്നാണ് സൂചന. ഒരിക്കൽ നിതീഷിന്റെ വലംകയ്യായിരുന്നു മാഞ്ചി.

ഇക്കഴിഞ്ഞ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാഞ്ചിയുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച (സെക്യുലർ) ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായിരുന്നു. എന്നാൽ സീറ്റൊന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2015 ൽ ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കുമ്പോൾ ആകെ ഒരു സീറ്റാണ് മാഞ്ചിക്ക് ലഭിച്ചത്.

ജെഡിയുവുമായി സഖ്യത്തിലായെന്നും എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായെന്നും ജീതന്‍ റാം മാഞ്ചി പറഞ്ഞു. സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary: Former Chief Minister Jitan Ram Manjhi Returns To NDA Ahead Of Bihar Polls