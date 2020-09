കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി, വിഡിയോ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചു; 14കാരി ജീവനൊടുക്കി

ബുലന്ദ്ഷഹർ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ക്രൂര ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പതിനാലുകാരി ജീവനൊടുക്കി. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹറിലാണ് സംഭവം. പെൺകുട്ടിയുടെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള മൂന്നു പേർ അവളെ ക്രൂര പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നും അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഓൺലൈൻ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിൽ മനംനൊന്താണ് പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നും കുടുംബം പറയുന്നു.

ബന്ധുക്കളുടെ പരാതിയിന്മേൽ കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്ന് ബുലന്ദ്ഷഹർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മൂന്നു പേരെയും ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കുടുംബം തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ മറവു ചെയ്തെന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നു വിവരം അറിഞ്ഞ് പൊലീസ് സ്വയമേ അന്വേഷണവുമായി എത്തിയതാണെന്നും ഗോപാൽ സിങ് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.



സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുപി സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രംഗത്തുവന്നു. ‘സംസ്ഥാനത്ത് ദലിതർക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതകൾ അവസാനിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ബിജെപി സർക്കാരിന് വിശദീകരിക്കാനാകുമോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം, സർക്കാർ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയണം’– പ്രിയങ്ക ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ യുപിൽ കൂടിവരുന്നതിനാൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള 25കാരിയായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിയെ ആഗ്രയിലെ കോളജിനു സമീപം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അതിനു മുമ്പ് കിഴക്കൻ യുപിയിലെ ബദോഹിയിൽ നിന്ന് കാണാതായ കുട്ടിയേയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അതേമാസം, യുപിയിലെ ലക്കിംപുർ ജില്ലയിൽ നിന്നു 13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കരിമ്പു പാടത്തു നിന്നും കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്തും നാക്ക് മുറിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



English Summary : UP Teen, Sexually Harassed, Dies By Suicide After Clip Shared Online