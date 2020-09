തിരുവനന്തപുരം∙ വെഞ്ഞാറമൂട് ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫിസുകള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം. തിരുവല്ലയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒാഫിസിന് തീയിട്ടു. തിരുവനന്തപുരം മുട്ടത്തറയില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജി. ലീനയുടെ വീട് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം ആക്രമിച്ചു. പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് വീട്ടിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വീടിന്റെ ജനൽ ചില്ലുകളും, വാതിലും തകർന്നു.

ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ സിപിഎം-ഡിവൈഎഫ് ഐ പ്രവർത്തകരാണെന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. എറണാകുളം ആമ്പല്ലൂരിലും കോണ്‍ഗ്രസ് കൊടിമരങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തു. അരയന്‍കാവില്‍ ജോര്‍ജി പി. തോമസിന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപം ആക്രമിച്ചു. തലശേരി ചൊയ്യാടത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ഒാഫിസിന് തീയിട്ടു. കണ്ണൂര്‍ എരഞ്ഞോളി ചോനാടത്ത് സിപിഎം വായനശാലയ്ക്കുനേരെ ബോംബേറ് ഉണ്ടായി.



നിരണത്തും പരിസരത്തുമുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ എട്ടോളം കൊടിമരങ്ങളും തകർത്തു. കോയിപ്രം പഞ്ചായത്തില്‍ രണ്ടിടത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ കൊടിമരങ്ങള്‍ തകര്‍ത്തു. ഓഫിസ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ആരോപണം.



അതേസമയം, ഭരണത്തിന്റെ തണലില്‍ ഗുണ്ടായിസമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കോണ്‍ഗ്രസുകാരെ വ്യാപകമായി ആക്രമിക്കുന്നു. പ്രതികള്‍ ആരെന്നും സിപിഎമ്മിന്റെ പങ്കും ജനത്തിന് മനസിലായെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.



പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടാക്രമിക്കുന്നത് സിപിഎം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി. ദലിത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു വനിതാ നേതാവിന്‍റെ വീടാക്രമിച്ചത് മര്യാദയല്ല. കൊലപാതകത്തില്‍ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു.



English Summary : Congress offices atatcked in various parts of Kerala