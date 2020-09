കേന്ദ്രം കാണിക്കുന്നത് വഞ്ചന; ജിഎസ്ടിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറവ് പരിഹരിച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രസിസന്ധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ച് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ. ആറു ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണഘടനാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ‌ ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കത്തു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി എന്നിവർക്കു പുറമെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ, തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു, ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നികത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശിച്ച രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കടമെടുപ്പുകളെ എതിർത്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ജിഎസ്ടി ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനനഷ്ടം നികത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിയമപരമായ കടമയുണ്ടെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു. ‌



2.35 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇത്തവണ ജിഎസ്ടി വരമാനത്തിൽ ഉണ്ടായത്. ഇത് നികത്താൻ കടം വാങ്ങുന്നത് ഇരട്ടി പ്രഹരമാകും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മേൽ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ ബാധ്യത കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് 2022 വരെ സെസ് പിരിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടം നികത്താൻ കേന്ദ്രം തയാറാകണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു.



കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിക്കുകയാണെന്ന് മമതാ ബാനർജി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2013ൽ ജിഎസ്‌ടി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ അന്നത്തെ ബിജെപി എതിർത്തത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെനന്തിൽ അന്നത്തെ സർക്കാരിനെ വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണ്. ഇന്ന അതേ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നതെന്നും മമത കത്തിൽ കുറിക്കുന്നു.



സർക്കാർ ഉദ്യോഗസഥർക്ക് ശമ്പളമോ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പെൻഷനോ പോലും കൊടുക്കാനില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ജിഎസ്ടി നഷ്ടം നികത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടമെടുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ,കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക് ഈടാക്കുമെന്നതിനാൽ കേന്ദ്രം വായ്പയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. കടം തീർക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വിഭവങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ വക്കിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇധക കടത്തിന്റെ ബാധ്യത താങ്ങനാവില്ലെന്നും മമത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2015 -16 സാമ്പത്തികവർഷം അടിസ്ഥാനമാക്കി അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് വിഹിതം നൽകുമെന്ന് ജിഎസ്ടി (കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട്) 2017 വഴി ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ ഈ വിഹിതം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപ്രകാരം ഏപ്രിൽ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കണക്കിൽ കേരളത്തിന് 7000 കോടി കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈയിടെ നടന്ന ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഈയിനത്തിൽ വന്ന നഷ്ടത്തെ കോവിഡ് മഹാമാരിയെന്ന ‘ദൈവിക നിയോഗ’മായി വേർതിരിച്ചു കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ദുഖഃകരമാണ്. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ സാമ്പത്തികനഷ്ടം കേന്ദ്രം കാണണം. ജിഎസ്ടി നിലവിൽ വരുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഈ നഷ്ടപരിഹാരവിഹിതം ഉറപ്പു നൽകിയതാണെന്നും പിണറായി കത്തിൽ ഓർമിപ്പിച്ചു.

ഇതിനെ മറികടക്കാനായി കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ മാസം ഓഗസ്റ്റ് 30ന് മുന്നോട്ടു വെച്ച രണ്ടിന കടമെടുക്കൽ നിർദ്ദേശം തീർത്തും ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണ്. പുതിയ നിർദ്ദേശ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി കേന്ദ്രം മുന്നോട്ടുപോകരുതെന്നും നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരത്തുക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കത്തിലൂടെ പിണറായി പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary : "Betrayal": Mamata Banerjee, 5 Other Chief Ministers Write To PM Over GST