ഗൽവാനു പിന്നാലെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ സേനാസാന്നിധ്യം കൂട്ടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനയുമായുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി മേഖലയായ ഗൽവാനിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിനു പിന്നാലെ കിഴക്കൻ അതിർത്തി മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ജൂൺ 15നു രാത്രിയായിരുന്നു കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാനിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ വീരമൃത്യുവിന് ഇടയാക്കിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ. ഇതിനുശേഷം അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ കിഴക്കൻ ജില്ലയായ അഞ്ജാവിൽ‌ കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നതായി സർക്കാർവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ പോലും നടന്നില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

1962 ലെ ഇന്ത്യ–ചൈന യുദ്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ദക്ഷിണ ടിബറ്റ് എന്ന് ചൈന വിളിക്കുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ഗൽവാൻ ഏറ്റുമുട്ടലിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യ–ചൈന സംഘർഷത്തിന്റെ മുഖ്യകേന്ദ്രമായി അരുണാചൽ മാറുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചത് സ്വാഭാവിക നടപടി മാത്രമാണെന്ന് സൈനിക വക്താവ് ലഫ്.കേണൽ ഹർഷവർധൻ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. മിലിട്ടറി യൂണിറ്റുകൾ മാറിവരുന്നത് പതിവാണെന്നും കൂടുതലായി ഒന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ചൈനീസ് സൈന്യം നിരന്തരമായി ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് കടന്നുകയറുകയാണെന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽനിന്നുള്ള എംപി താപിർ ഗവോ പറഞ്ഞു. ഇത് പുതിയ കാര്യമല്ലെന്നും അഞ്ജാവിലെ വലോങ്, ചഗ്‌ലാഗം പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 1962 ലെ യുദ്ധത്തിൽ വലോങ്ങിലെ ചൈനീസ് ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി ചെറുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെ റോ‍ഡ് നിർമാണത്തിനുള്ള നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചതായും താപിർ ഗവോ പറഞ്ഞു.



English Summary: India Extra Vigilant About Arunachal Border After Ladakh Clashes With China