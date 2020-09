റിയയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടുന്നു: വിദ്യാ ബാലൻ

മുംബൈ∙ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുശാന്തിന്റെ കാമുകിയും നടിയുമായ റിയ ചക്രവർത്തിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വേദനാജനകമെന്ന് നടി വിദ്യാ ബാലൻ. സുശാന്തിന്റെ മരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ സർക്കസായി മാറിയെന്നും വിദ്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

‘അകാലത്തിലുള്ള സുശാന്തിന്റെ മരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ സർക്കസായി മാറിയെന്നത് ഏറെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. അതുപോലെതന്നെ റിയയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടുകയാണ് . കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഒരാൾ നിരപരാധിയല്ലെ,‌ അതോ ഇനി നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ കുറ്റവാളിയാണോ അയാൾ?’– വിദ്യാ ബാലൻ ചോദിച്ചു.



നിയമം നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ താരം വിധിന്യായങ്ങളിൽ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ നടത്തരുതെന്നും അറിയിച്ചു. ‘ഒരു പൗരന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളോട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബഹുമാനം കാണിക്കാം, നിയമം അതിന്റെ വഴിയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ’– വിദ്യാ ബാലൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടി ലക്ഷ്മി മൻചുവും റിയയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് ക്രൂരതയാണെന്നു പറഞ്ഞ് രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ‘എനിക്ക് ഇവിടെ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയിലും സുശാന്തിന് നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഏജൻസികളിലും വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാൽ അതുവരെ ഒരു കുടുംബത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇത്ര ക്രൂരവും പൈശൈചികവുമായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിട്ട് നിൽക്കാം’– എന്നാണ് ലക്ഷ്മി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്. ‌‌‌ലക്ഷ്മിയുടെ പോസ്റ്റിനു മറുപടിയെന്നോണമാണ് വിദ്യാ ബാലന്റെ പ്രസ്താവന.

സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയും കുടുംബത്തെയും വേട്ടയാടുകയാണെന്നും താനും സുശാന്തുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാധ്യമ വിചാരണയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും റിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സുശാന്തിന്റെ പണമിടപാടുകളിൽ റിയയ്ക്ക് അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായെന്ന് കാണിച്ച് സുശാന്തിന്റെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിയാണ് റിയയ്ക്കെതിരെ സിബിഐ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് റിയയുടെ മാതാപിതാക്കളെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇതാദ്യമായാണ് റിയയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസങ്ങളിലായി 35 മണിക്കൂറോളമാണ് റിയയെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തത്. റിയയുടെ സഹോദരൻ ഷോവിക്കിനെയും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസങ്ങളായി ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്.

