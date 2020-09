‘എനിക്കും ഇതുതന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്’; മോദിയുടെ പഴയ ട്വീറ്റുമായി ചിദംബരം

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകർന്നുനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മോദിയുടെ പഴയ ട്വീറ്റ് ഓർമിപ്പിച്ച് മുൻ ധനമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ പി. ചിദംബരം. പഴയ ട്വീറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സഹിതമാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഇതു മാത്രമാണ് തനിക്കും ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയോടു പറയാനുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം സ്ക്രീൻഷോട്ടിനൊപ്പം കുറിച്ചു.

യുപിഎ സർക്കാരിൽ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന ചിദംബരത്തെക്കുത്തി 2013ൽ അന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്ര മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ചിദംബരം ഇപ്പോൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. ‘സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, യുവാക്കൾക്കു ജോലി വേണം. വെറുതെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാതെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലേക്കു കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടണം. ചിദംബരംജീ, സ്വന്തം കൈയിലുള്ള തൊഴിലിലേക്കു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തൂ’ എന്നതായിരുന്നു മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്.

നേരത്തേ, ജിഡിപിയിലെ ചരിത്രപരമായ ഇടിവിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

