കോവിഡിൽ ‘സൈബർ’ പ്രചാരണത്തിന് ബിഹാർ; സപ്തൃഷി തന്ത്രവുമായി ബിജെപി

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചതോടെ ബിഹാറില്‍ ഭരണം നിലനിർത്താനും പിടിച്ചെടുക്കാനുമുളള പ്രചാരണ പോർമുഖം തുറന്നു രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾ. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നു കൂടിയായ ബിഹാറിൽ മഹാമാരിക്കിടയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ സജീവമാകുകയാണ്.



ജനത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചുള്ള വമ്പന്‍ റാലികളും പൊതുയോഗങ്ങളും നടത്താനാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനു പുതിയ രീതികള്‍ തേടുകയാണ് ഓരോ പാര്‍ട്ടിയും. തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും രൂക്ഷമായ അവസ്ഥയില്‍ ജനം ഏതുരീതിയിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നതു പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും നിശ്ചയമില്ല. ലോക്ഡൗണിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂര്‍ണമായ സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്തുവന്ന പതിനായിരക്കണക്കിനു തൊഴിലാളികള്‍ വെറും കയ്യോടെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി എത്തിയതോടെ ജീവിതദുരിതത്തിലുമാണ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുറച്ച് കമ്മിഷന്‍

കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമായതിനു ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാര്‍ട്ടികള്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അതു തള്ളുകയായിരുന്നു. കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ‌ു നടത്താമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ അറിയിച്ചതിനാല്‍ ഇടപെടാനില്ലെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു നീട്ടിവയ്ക്കാന്‍ തന്നെയാണ് ബിജെപിക്കും താല്‍പര്യം.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താനായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം. രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയും അതു വഴി നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു ബിജെപി വിലയിരുത്തൽ. ബിജെപി പിന്തുണയോടെ ജനതാദള്‍ യുണൈറ്റഡ്(ജെഡിയു) അധ്യക്ഷനായ നിതിഷ് കുമാറാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത്. നിതിഷ് കുമാറിനു പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ താല്‍പര്യമില്ല.

നിതിഷ് കുമാര്‍

പോര്‍മുന തുറന്ന് വെര്‍ച്വല്‍ പ്രചാരണം

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് പ്രചരണം നടത്തുക എന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്. ആള്‍ക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കിയുള്ള പ്രചരണത്തിനാണ് പാര്‍ട്ടികള്‍ പ്രാമുഖ്യം നല്‍കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. jdulive.com വെബ് സൈറ്റിലൂടെയാണ് ജെഡിയു പ്രചാരണപരിപാടികള്‍. വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബര്‍ ആറിന് നിതീഷ് കുമാര്‍ നിര്‍വഹിക്കും. 10 ലക്ഷം പേർക്ക് ഒരേ സമയം പരിപാടികള്‍ വീക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ജെഡിയു നിര്‍മിച്ചത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായ പ്രചരണ പരിപാടികളാണ് പ്രതിപക്ഷമായ ആര്‍ജെഡി നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിനൊപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കവും ആഞ്ഞടിച്ച ബിഹാറില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിഷ്‌ക്രിയമാണെന്ന് തുറന്നുകാണിക്കാനാണ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മകനും ആര്‍ജെഡി നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവിന്റെ ശ്രമം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം തേജസ്വി നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു. ലോക്ഡൗണില്‍ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്ന ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും വ്യാപകമായി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം കെടുതി അനുവഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ഇരയായവരോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ വെർച്വൽ റാലികൾക്കു തുടക്കമിടാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി അതു മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 21 വരെ 100 വെർച്വൽ റാലികൾ നടത്താനാണ് തീരുമാനമെന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള ദേശീയ സെക്രട്ടറി അജയ് കപൂർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

അമിത് ഷാ

വെർച്വൽ റാലിയുമായി അമിത് ഷായും; ‘സപ്തൃഷി’ തന്ത്രം

തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നില്‍ കണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ബിഹാറില്‍ വമ്പന്‍ വെര്‍ച്വല്‍ റാലി നടത്തി. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ്യം. ജൂണ്‍ ഏഴിന് സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയില്‍ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ നേട്ടം അക്കമിട്ടു പറയുകയാണ് അമിത് ഷാ ചെയ്തത്.

വെര്‍ച്വല്‍ റാലി പരമാവധിപേരിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ 72,725 ബൂത്തുകളിലും സപ്തൃഷി എന്ന പേരില്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വെര്‍ച്വല്‍ പ്രചരണം ഏതു രീതിയില്‍ നടത്തണമെന്നതിന്റെ മുന്നൊരുക്കമായിരുന്നു അത്. 60,000 പേര്‍ വെര്‍ച്വല്‍ റാലിയില്‍ പങ്കെടുത്തെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ അവകാശ വാദം.

അമിത് ഷായുടെ പ്രസംഗം വീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബൂത്തു തലങ്ങളില്‍ പോലും പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കി. ബൂത്തു തലങ്ങളില്‍ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടാക്കുകയും മോദിയുടെ ഉള്‍പ്പെടെ നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റും ഷെയര്‍ ചെയ്യാനും തുടങ്ങി.

ബിഹാറിൽ ബിജെപിയുടെ സഹായപ്പെരുമഴ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ ബിഹാറില്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നത് ബിജെപി ശക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പിഎം കെയര്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും കോവിഡ് ആശുപത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അടുത്തിടെയാണ്. 125 ഐസിയു കിടക്കകളും 375 സാധാരണ കിടക്കകളുമുള്ള ആശുപത്രിയാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. സായുധ സേനയില്‍ നിന്നും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരേയും നല്‍കും. കോവിഡ് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിലായ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സഹായിക്കാനായി ആരംഭിച്ച ഗരിബ് കല്യാണ്‍ റോസ്ഗാര്‍ അഭിയാന്‍ പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ബിഹാറിലെ ഖാഗരിയയില്‍ നിന്നാണ്.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ വികാരം രാജ്യം മനസിലാക്കുന്നു എന്നാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ വെര്‍ച്വല്‍ ഉദ്ഘാടനത്തിലാണ് മോദി ബിഹാര്‍ റെജിമെന്റിനെ പുകഴ്ത്തിയതും. ഗാല്‍വന്‍ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഓരോ ബിഹാറിയും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് എന്നായിരുന്നു മോദി പറഞ്ഞത്. ചൈനയുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ബിഹാറില്‍ നിന്നുള്ള പട്ടാളക്കാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചത് മോദി പ്രസംഗത്തില്‍ എടുത്തു പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായാണ് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ കാണുന്നത്.

ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നഢ്ഡ ബിഹാറിലെ നേതാക്കളുമായി നിരവധി തവണ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി യോഗം ചേര്‍ന്നു. ബിഹാറില്‍ ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസാണ് പ്രചരണത്തിന് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നത്.

ലോക്ഡൗൺ, പ്രളയം; ഇരട്ട പ്രഹരമേറ്റ് ബിഹാര്‍

ബിഹാറില്‍ നിന്നുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിനു തൊഴിലാളികളാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ലോക്‌ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനോ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനോ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറായില്ല എന്ന് വ്യാപക ആക്ഷേപമുണ്ട്. തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ തയാറായില്ലെന്ന് ആര്‍ജെഡി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും തിരിച്ചെത്തുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നുപോലും ബിഹാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടെടുത്തു. ലോക്ഡൗണ്‍ മൂലം ആയിരക്കണക്കിനാളുകള്‍ പട്ടിണിയിലായി. ഇതിനിടെയാണ് ബിഹാറില്‍ പലയിടത്തും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്‍ നാശമുണ്ടാക്കിയത്. ഇരട്ടദുരന്തങ്ങൾ ബിഹാറിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം നരകതുല്യമാക്കി. പ്രശ്‌നങ്ങളെ നേരിടുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ.

കാലുമാറ്റങ്ങൾ, അടിയൊഴുക്ക്

നിതിഷ് കുമാര്‍ മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്യാം രജക് ജെഡിയു വിട്ട് ആര്‍ജെഡിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. പട്‌നയിലെ ഫുല്‍വാരിയില്‍ ദളിത് നേതാവായ ഉദയ് മാഞ്ചിയെ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ശ്യാം പാര്‍ട്ടി വിട്ടത്. ജെഡിയു വിട്ടശേഷം ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോര്‍ച്ച(എച്ച്എഎം) രൂപീകരിച്ച ജീതന്‍ റാം മാഞ്ചിയെ കൂടെക്കൂട്ടാനാണ് നിതിഷ് കുമാറിന്റെ ശ്രമം. ശ്യാം രജകിന്റെ വിടവ് ജീതന്‍ റാം മാഞ്ചിയിലൂടെ പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് നിതീഷ് കുമാര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

അതേസമയം കൂടുതല്‍ നഷ്ടമുണ്ടായത് ആര്‍ജെഡിക്കാണ്. ആറ് എംഎല്‍എമാര്‍ ജൂലൈയില്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടു ജെഡിയുവില്‍ ചേര്‍ന്നു. ആര്‍ജെഡി അധ്യക്ഷന്‍ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മൂത്ത മകനായ തേജ് പ്രതാപ് യാദവിന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ ചന്ദ്രിക റായ് ജെഡിയുവില്‍ ചേര്‍ന്നത് പാര്‍ട്ടിക്ക് വലിയ ക്ഷീണുണ്ടാക്കി. പാര്‍ട്ടിയിലെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവായിരുന്നു അവര്‍. തേജ് പ്രതാപ്, ഭാര്യ ഐശ്വര്യയില്‍ നിന്നും വിവാഹ മോചനത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വൈശാലി ജില്ലയിലെ മഹുവ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നും തേജ് പ്രതാപിനെതിരെ ഐശ്വര്യ മത്സരിക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

ആര്‍ജെഡി-കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യം മുന്നണി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്. മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലോക് സമത പാര്‍ട്ടി(ആര്‍എല്‍എസ്പി)യേയും മുഖേഷ് സഹാനിയുടെ വികശീല്‍ ഇന്‍സാഫ് പാര്‍ട്ടി(വിഐപി) യേയും മുന്നണിയിലെത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഇവര്‍ രണ്ടു പേരും മുന്നണിയിലെത്തുന്നതോടെ എന്‍ഡിഎയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ദലിത് വോട്ടുകള്‍ മറിക്കാനാകുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു.

പ്രചാരണത്തിലെ പരീക്ഷണ ശാലയായി ബിഹാര്‍

കോവിഡ് വ്യാപനം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആള്‍ക്കൂട്ടമില്ലാതെ എങ്ങനെ പ്രചരണം നടത്തി വിജയിപ്പിക്കാമെന്ന് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. നിതിഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ ഗുരുതരമായ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ജനത്തിനു മുന്നിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനു സാധിക്കുമോ എന്നത് വരുദിവസങ്ങളിലേ അറിയാന്‍ സാധിക്കൂ.

കോണ്‍ഗ്രസ്-ആര്‍ജെഡി സഖ്യം ഭരണ കക്ഷിയായ എന്‍ഡിഎ സഖ്യവുമായി ഏതുരീതിയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ബിജെപിയുടേയും ആര്‍എസ്എസിന്റേയും അടിത്തട്ടിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം നിതിഷ് കുമാറിന് മികച്ച നേട്ടമാണ്. അതേസമയം ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന തര്‍ക്കം ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേയും സാരമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതുവരെ പ്രചാരണ രംഗത്തേക്കു സജീവമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ആര്‍ജെഡി ഒറ്റയ്ക്കാണ് പലയിടത്തും പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്.

