ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടാനുള്ള പിഎം – കെയേഴ്സ് (പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സിറ്റിസൺസ് അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജന്‍സി സിറ്റ്വേഷൻസ്) ഫണ്ടിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ 3706 കോടി രൂപ എത്തിയതായി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച മാർച്ച് 27 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെത്തിയ സംഭാവനകളാണിവ. 2019–20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

3706 കോടിയിൽ 3705.85 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിൽനിന്നുതന്നെ ലഭിച്ച സംഭാവനകളാണ്. 39.67 ലക്ഷമാണ് വിദേശത്തുനിന്നു ലഭിച്ചത്. പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അക്കംപനിയിങ് നോട്ട്സ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതായത് സ്വദേശത്തുനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നും ആരൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നത് സർക്കാർ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുൻ ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരം രംഗത്തെത്തി. ‘ഇത്ര മഹാമനസ്കരായ ആളുകളുടെ’ പേര് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തുവിടുന്നില്ലെന്ന് ചിദംബരം ട്വീറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചു. ‘എന്തുകൊണ്ട്? ഓരോ എൻജിഒകളും ട്രസ്റ്റുകളും സംഭാവന നൽകുന്നവരുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവിടണമെന്നു നിർബന്ധമുള്ളപ്പോൾ പിഎം – കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിനെ മാത്രം എന്തിനാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്?’ – അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

പിഎം – കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിനു കീഴിൽ ശേഖരിക്കുന്ന പണം ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിലേക്കു (എൻഡിആർഎഫ്) മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകളുടേതു പോലെയാണ് പിഎം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടെന്നും എൻഡിആർഎഫിൽനിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഫണ്ട് മാറ്റാൻ സർക്കാർ തയാറാണെങ്കിൽ മാറ്റുന്നതിനു കുഴപ്പമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരി പോലുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഫണ്ടാണ് പിഎം – കെയേഴ്സിൽ ഉള്ളതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് പിഎം – കെയേഴ്സിന്റെ ചെയർപഴ്സൻ. മുതിർന്ന മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളാണ് ട്രസ്റ്റിമാർ.

ജൂണിൽ ദേശീയമാധ്യമമായ എൻഡിടിവി പിഎം – കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങൾ വിവരാവകാശം വഴി തേടിയപ്പോൾ ഇതു ആർടിഐ ആക്ടിനു കീഴിലുള്ള പൊതു സ്ഥാപനമല്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. പിഎം – കെയേഴ്സ് ഫണ്ട് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്നത് പിഎംഒയിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീകർ കെ. പർദേശിയാണ്. ഫണ്ടിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയായി ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് കേഡർ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ‌ മോദിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറികൂടിയായ ഹാർദിക് ഷായാണ്.

