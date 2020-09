ന്യൂഡൽഹി∙ ജിഡിപിയിൽ വൻ ഇടിവു വന്നതിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്രത്തെ കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. മോദി ഉണ്ടാക്കിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കുകീഴിൽ ഇന്ത്യ തേങ്ങുകയാണെന്നു പറഞ്ഞ രാഹുൽ ആറു കാരണങ്ങൾക്കൂടി ട്വീറ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ജിഡിപിയുടെ ചരിത്രപരമായ ഇടിവ് –23.9%

∙ 45 വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്

∙ 12 കോടി തൊഴിൽ നഷ്ടം

∙ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജിഎസ്ടി കുടിശിക നൽകാതെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒളിച്ചുകളി

‌∙ ആഗോളതലത്തിലെ ദിവസേനയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോവിഡ് കേസുകളും മരണവും

∙ അതിർത്തികളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ

എന്നിവയാണ് രാഹുൽ ട്വീറ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മോദി–നിർമിത ദുരന്തങ്ങൾ.‌

നേരത്തേ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി ‘ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി’യാണെന്ന കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മനുഷ്യനിർമിതമായ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ പഴിചാരരുതെന്നാണ് ചിദംബരം പറഞ്ഞത്.

2020–21 വർഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തെ ജിഡിപി ഓഗസ്റ്റ് 31നാണ് കേന്ദ്രം പുറത്തുവിട്ടത്. 40 വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ചയിലേക്കാണ് ജിഡിപി കൂപ്പുകുത്തിയത് – 23.9%.

English Summary: Rahul Gandhi Tweets List Of "Modi-Made Disasters" In New Attack On Centre