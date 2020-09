മുംബൈ∙ ‘അവരെന്നെ ഇരുമ്പുവടി കൊണ്ട് പൊതിരെ തല്ലി. എന്റെ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിൽ മെഴുക് ഉരുക്കിയൊഴിച്ചു പൊള്ളിച്ചു. ജനാലയിലൂടെ എന്നെ പുറത്തേക്ക് എറിയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. എല്ലാ ദിവസവും 10-12 പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതയായി. രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിർത്താതെ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു’. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പൊള്ളിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും കടുത്ത ജീവിത യഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് ഹ്യൂമൻസ് ഓഫ് ബോംബെയുടെ ഫെയ്സ്ബുക് പേജ്.



പത്തുവയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛനെ നഷ്ടമായി. രോഗിയായി അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞനുജത്തിയുടെയും ഭാരം ചുമലിൽ ആയതോടെ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു. കൊൽക്കത്തയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഫാക്ടറിക്ക് പൂട്ടുവീണതോടെ ജീവിതം ഇരുട്ടിലായി. ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടെ പരിചയപ്പെട്ട കകോലി ബിശ്വാസ് എന്ന സ്ത്രീ ഹാൽദിയയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതോടെ ജീവിതം വീണ്ടും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതായി എനിക്കു തോന്നി– പെൺകുട്ടി കുറിക്കുന്നു.



സ്നേഹപൂർവ്വം അവർ വാങ്ങി തന്ന ചായയും കേക്കും കഴിക്കാൻ എനിക്കു തെല്ലും ശങ്ക തോന്നിയതുമില്ല. ചായയും കേക്കും കഴിച്ചതോടെ ഞാൻ ബോധരഹിതയായി. കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പുണെയിലാണ്. നിങ്ങളെ അവർ ബഡി ദീദിക്ക് വിറ്റുവെന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്നെ കൂടാതെ 30 പെൺകുട്ടികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അവിടെ വരുന്ന പുരുഷൻമാരോടോപ്പം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ബഡി ദീദി എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു.



പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഓരോ ശ്രമവും ശരീരത്തിൽ വടുക്കളായും ആഴമുള്ള മുറിവുകളായും മാറി കൊണ്ടിരുന്നു. അവരെന്നെ ഇരുമ്പുവടി കൊണ്ട് പൊതിരെ തല്ലി. എന്റെ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിൽ ചൂടുള്ള മെഴുക് ഉരുക്കിയൊഴിച്ചു പൊള്ളിച്ചു. ജനാലയിലൂടെ എന്നെ പുറത്തേക്ക് എറിയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഒരിക്കൽ അവർ എന്നെ തള്ളിയിട്ടു, ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണു എന്റെ പല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ എന്റെ ശരീരം വിൽക്കാൻ തയാറാകുന്നതു വരെ രണ്ട് മാസത്തോളം ക്രൂര പീഡനം തുടർന്നു.



പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവർക്കു വഴങ്ങാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. 10-12 പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം ശയിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്റെ ശരീരം വല്ലാതെ വേദനിച്ചു. രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരഞ്ഞു. രക്ഷപ്പെടാൻ പല ശ്രമങ്ങളും ഞാൻ നടത്തി. പ്രധാന വാതിലിൽ കാവൽ ഉണ്ടായതിനാൽ പലതും പരാജയപ്പെട്ടു. എന്റെ അടുക്കൽ വന്നയാളിന്റെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധുവിനെ വിളിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം പിടിക്കപ്പെട്ടതോടെ മൊബൈൽ ഫോണിനും നിരോധനം വന്നു.



16 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ആർത്തവം ഒഴിവാക്കാൻ അവർ മരുന്നുകൾ തന്നുതുടങ്ങി. ഇതോടെ രക്തസ്രാവവും വേദനയും കൊണ്ട് ഞാനേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ അവസ്ഥയിലും പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ ഒഴിവാക്കിയില്ല– പെൺകുട്ടി കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു.



എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്ന ഒരാൾ പൊലീസുകാരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് അതിജീവനത്തിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നത്. എന്റെ വേദന അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തുതന്നു. എന്നെ തനിക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ബഡി ദീദിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു. യാത്ര ചെലവിനായി അദ്ദേഹം എനിക്ക് 3000 രൂപ നൽകുകയും ചെയ്തു.

ആറു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടത്. എന്റെ യാതനകൾ അമ്മയോട് തുറന്നു പറയാൻ എനിക്കു ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ കഥകൾ അറിഞ്ഞാൽ അമ്മ ആ നിമിഷം ഹൃദയംപൊട്ടി മരിക്കും. വീണ്ടും ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു എംബ്രോയിഡറി ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിചെയ്തു തുടങ്ങി. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് വാങ്ങണം, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. മുറിവുകൾ ഇനിയും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, എന്നോട് ക്രൂരത കാണിച്ച ദീദി ഇരുവരെല്ലാം മനുഷ്യരായിരുന്നു. ലോകത്ത് നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ട്. നന്മയ്ക്കായി പോരാടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു – അവർ പറയുന്നു.



English Summary: She bashed me with an iron cane and locked me up: bitter experience of a girl