റിയയുടെ സഹോദരന് ലഹരി മാഫിയ ബന്ധം, അച്ഛനെ ചോദ്യം ചെയ്തു

മുംബൈ ∙ നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ സഹോദരൻ ഷൊവിക് ചക്രവർത്തിക്ക് അറസ്റ്റിലായ ലഹരി ഇടപാടുകാരൻ സയിദ് വിലത്രയുമായി ബന്ധമെന്ന് നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി). സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ ‌‌‌‌ലഹരി മാഫിയയ്ക്കു ബന്ധമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കുന്ന സംഘമാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.നടി കൂടിയായ റിയയ്ക്കു സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്ധേരിയിൽനിന്നാണ് വിലത്ര അറസ്റ്റിലായത്. 2,081 യുഎസ് ഡോളർ, 180 ബ്രിട്ടിഷ് പൗണ്ട്, 15 ദിർഹം, 9,55,750 രൂപ എന്നിവയും ഇയാളിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ബാന്ദ്രയിൽ ഭക്ഷണശാല നടത്തിയിരുന്ന ഇയാൾക്ക് ലോക്ഡൗൺ ആയതോടെ വരുമാനമില്ലാതെയായി. തുടർന്നാണ് ലഹരിമരുന്നുകളുടെ ഇടപാടിൽ സജീവമായതെന്ന് എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഷൊവിക് ചക്രവർത്തിക്കും സുശാന്തിന്റെ ഹൗസ് മാനേജരായിരുന്ന സാമുവേൽ മിരാൻഡയ്ക്കും ഇയാൾ കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഇയാളും ഷോവിക്കും തമ്മിലുള്ള വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങൾ നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

അബ്ദേൽ ബാസിത് പരിഹാർ എന്ന 23 കാരനായിരുന്നു ഇവരുടെ ഇടനിലക്കാരൻ. പരിഹാറിനെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. കഞ്ചാവ് വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹാറും ഷൊവിക് ചക്രവർത്തിയും തമ്മിലുള്ള ചാറ്റ് അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അറസ്റ്റിലായ അബ്ബാസ് ലഖാനി, കരൺ അറോറ എന്നീ ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകാരിൽനിന്നാണ് വിലത്രയേയും പരിഹാറിനേയും കുറിച്ച് എൻസിബിക്കു വിവരം ലഭിച്ചത്. ബോളിവുഡിലെ പലർക്കും ലഹരിമരുന്നു വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തെപ്പറ്റിയും ഇവരിൽ നിന്നു സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, റിയയുടെ പിതാവ് ഇന്ദ്രജിത് ചക്രവർത്തിയെ സിബിഐ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു

ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗം, കടത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിയയുടെ ഫോണിൽ നിന്നു വാട്സാപ് ചാറ്റ് കണ്ടെടുത്തെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ കേസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. റിയ ചക്രവർത്തിയും ഗോവയിലെ ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുകാരനായ ഗൗരവ് ആര്യയുമായുള്ള ചാറ്റാണ് ഇഡി കണ്ടെടുത്തത്. ഇതിലെ സൂചനകളെത്തുടർന്നാണ് ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചത്.

റിയയ്ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ ആത്‍മഹത്യാപ്രരണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് സുശാന്തിന്റെ അച്ഛൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ സുശാന്തിന്റെ ദുരൂഹ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ കണ്ടെടുക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും സിബിഐ അറിയിച്ചു. നിരവധി പേരെയാണ് സിബിഐ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തത്. അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നും നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും സിബിഐ അറിയിച്ചു.

സുശാന്തിന്റെ 15 കോടിയോളം രൂപ റിയയും കുടുംബവും തട്ടിയെടുത്തെന്ന സുശാന്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പരാതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുന്നു. സുശാന്ത് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതു തടയാനാണു ശ്രമിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു റിയയുടെ മൊഴി. ‘ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്നേഹിച്ചു, അതു മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എന്റെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് സുശാന്ത് ലഹരി ഇടപാടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഏതു പരിശോധനയ്ക്കും തയാർ’ – റിയ ചക്രവർത്തി പറയുന്നു.

സുശാന്തിന്റെ വിഷാദരോഗവിവരവും മറ്റും അച്ഛനെ ഉൾപ്പെടെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവരാരും സുശാന്തിനു വേണ്ടി ഇടപെട്ടില്ലെന്നും റിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സുശാന്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും. പണം വാരിയെറിയുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു സുശാന്തിനെന്നും റിയ ആരോപിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം തായ്‌ലൻഡിൽ പോകാൻ ഒരിക്കൽ ചെലവഴിച്ചത് 70 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരംഭിച്ച കമ്പനിയിൽ രണ്ടുപേരും തുല്യതുകയാണു മുടക്കിയതെന്നു റിയ പറയുന്നു. റിയയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ വ്യക്തത തേടുകയാണ് സിബിഐ. റിയ, സഹോദരൻ ഷോവിക്, സുശാന്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ സിദ്ധാർഥ് പിഥാനി, സഹായി നീരജ് തുടങ്ങിയവരെ സിബിഐ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും.



English Summary: NCB claims that Rhea Chakraborty’s brother Showik was in touch with several drug dealers from Mumbai