പട്ടിണി കിടന്ന് 7 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു; 3 നാൾ കാവലിരുന്ന് അമ്മ

ചെന്നൈ ∙ ഏഴു വയസ്സുള്ള മകൻ വിശന്നു വലഞ്ഞിട്ടും സഹായം തേടാതെ അമ്മ. പട്ടിണി മൂലം ഒടുവിൽ ആ കുരുന്ന് മരിച്ചപ്പോൾ ഉറുമ്പരിക്കാതെ കാവലിരുന്നു മൂന്നു നാൾ. അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധം വമിച്ചപ്പോൾ അയൽക്കാർ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് കണ്ടത്‍ നിശ്ചലമായ മകന്റെ ശരീരവും അടുത്ത് കണ്ണീർ വാർത്ത് ഇരിക്കുന്ന അമ്മയും. ആവഡിക്കടുത്ത് തിരുനിൻ‌ട്രാവൂരിലാണു സംഭവം. സിടിഎച്ച് റോഡിലെ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സരസ്വതിയാണ് മകൻ സാമുവലിന്റെ മൃതശരീരത്തിനു കാവലിരുന്നത്.



സരസ്വതിക്കു മനോദൗർബല്യമുള്ളതായി ബന്ധുക്കളെ ഉദ്ധരിച്ചു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതിനെത്തുടർന്നു മകനൊപ്പം സിടിഎച്ച് റോഡിലെ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു താമസം. താഴത്തെ നിലയിൽ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സമ്പർക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. നാലു മാസം മുൻപ് സരസ്വതിയെയും സാമുവലിനെയും മുറിയിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സരസ്വതി നേരത്തേ ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കാര്യമായ വരുമാനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ലോക്ഡൗൺ കൂടിയായതോടെ സ്ഥിതി തീരെ മോശമാവുകയായിരുന്നു.

English Summary: Tamil Nadu: Boy, 7, starves to death as mom unwilling to seek help