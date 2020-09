‘5 ദിവസം പട്ടിണിക്കിട്ടു; എൻകൗണ്ടറിൽ കൊല്ലാതെ വിട്ടതിന് യുപി പൊലീസിന് നന്ദി’

ലക്നൗ∙ അഞ്ച് ദിവസം വരെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തരാതെയാണ് തന്നെ തടവിലിട്ടതെന്ന് പ്രകോപനപരമായി പ്രസംഗിച്ചെന്ന പേരിൽ ദേശ സുരക്ഷാ നിയമം (എൻഎസ്എ) ചുമത്തി യുപി സർക്കാർ ജയിലിലാക്കിയ ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാൻ. മുംബൈയിൽ നിന്നും മഥുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലാതിരുന്ന യുപി പൊലീസിനോട് നന്ദിയുണ്ട്. തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുകയും മോചനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി പറയുന്നതായും ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാൻ പറഞ്ഞു.



രാമായണത്തിൽ രാജ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യുപിയിലെ ‘രാജാവ്’ ധർമ്മം മറന്നുവെന്നും തന്നെ ഇനിയും ഏതെങ്കിലും കേസിൽ കുടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കഫീൽ ഖാൻ പറഞ്ഞു. തൽക്കാലം തന്റെ ലക്ഷ്യം ബിഹാറിലെയും അസമിലെയും പ്രളയബാധിതരെ സേവിക്കുകയാണെന്നും അതിനായി ഉടൻ തിരിക്കുമെന്നും കഫീൽ ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു.



ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ തടവിലാക്കിയിരുന്ന ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാനെ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചയൊണ് വിട്ടയച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് ഉത്തരവിന്റെ പക൪പ്പ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിന് കോടതി കൈമാറിയത്. കഫീല്‍ ഖാനെ വീണ്ടും തടവിലിടാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കുടുംബം ഹൈക്കോടതിയിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.



ഡോക്ടർ കഫീൽ ഖാന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അലിഗഢ് സർവകലാശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 10ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ ജനുവരി 29 മുതൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു കഫീൽ ഖാൻ. നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് കഫീല്‍ ഖാനെ തടവിലിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഉടന്‍ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിട്ട കോടതി, സർക്കാർ ചുമത്തിയ ദേശ സുരക്ഷാ നിയമം (എൻഎസ്എ) റദ്ദാക്കി. നേരത്തെ കഫീല്‍ ഖാന് ജാമ്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് എന്‍എസ്എ ചുമത്തി വീണ്ടും തടവിലിടുകയായിരുന്നു. ഈ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തു കുടുംബം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, യുപി പൊലീസിനു കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.

