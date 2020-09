ചൈന കോവിഡ് അവസരമാക്കുന്നു; ലഡാക്ക് ഉദാഹരണം: വിമർശിച്ച് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ മുതലെടുക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് ചൈന കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ കാണുന്നതെന്ന് അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞൻ ഡേവിഡ് സ്റ്റില്‍വെല്‍. വുഹാനിൽ ഉദ്ഭവിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്ത കോവിഡ് മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ലോകം പെടാപ്പാടുപെടുമ്പോൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയെയും അവസരമായി ചൈന ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നും ഡേവിഡ് സ്റ്റില്‍വെല്‍ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ലഡാക്കിലെ സംഘർഷം ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമാണെന്നും സമാധാനപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും ഇന്ത്യയുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നം എത്രയും പെട്ടെന്നു പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് ചൈനയോട് പറയാനുള്ളതെന്നും സ്റ്റില്‍വെല്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ – ചൈന അതിർത്തിയിൽ തുടർച്ചയായി സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ചൈന നടത്തുന്ന നിരന്തര ശ്രമങ്ങളെ അക്കമിട്ടു നിരത്തിയാണ് യുഎസ് വിമർശനം.

ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷം രമ്യമായി പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് യുഎസിന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്ന യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോയുടെ പ്രസ്താവന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഡേവിഡ് സ്റ്റില്‍വെല്‍ ആവർത്തിച്ചു. യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ മുഖാമുഖം വന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് നാളുകൾക്കു ശേഷവും നിലപാടുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും കടുകിടപോലും അയയാൻ തയാറായിട്ടില്ലെന്നും പോംപെയോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാണ് ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മറ്റുരാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറുന്നതെന്നാണ് യുഎസിന്റെ വിമർശനം. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നശിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളിലും ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ബോധപൂർവം സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലും ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്വഭാവമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും യുഎസ് ആരോപിക്കുന്നു.

പാംഗോങ് തടാകം

ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിനു മേലുള്ള ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കെതിരെയും സ്റ്റില്‍വെല്‍ നേരത്തേ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ചൈന കടലിലെ പുതിയ ‘ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി’യാണെന്ന സ്റ്റില്‍വെല്ലിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ചൈന രംഗത്തു വന്നിരുന്നു.



