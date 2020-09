ന്യൂഡൽഹി∙ അതിര്‍ത്തിയിലെ സമാധാനം തകര്‍ത്തതിന് ഉത്തരവാദി ചൈനയാണെന്ന് ഇന്ത്യ. സമാധാന നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് തുരങ്കംവയ്ക്കുന്നത് ചൈനയാണെന്നും ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹിരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ തയാറാണെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു. സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ അയവില്ലാതെ തുടരുന്നതിനിടെ കര, വ്യോമസേന മേധാവിമാര്‍ ലഡാക്കിലെത്തി.

യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖ (എല്‍എസി)ക്ക് അടുത്ത് കൂടുതല്‍ മലനിരകളില്‍ സേനാ വിന്യാസം നടത്തി ഇന്ത്യ ചൈനയ്ക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ ചൈന കടന്നു കയറ്റത്തിന് ശ്രമിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സേന മേധാവിമാരുടെ സന്ദര്‍ശനം. കഴിക്കന്‍മേഖല വ്യോമ താവളത്തിലെത്തിയ വ്യോമസേന മേധാവി ആര്‍.കെ.എസ് ബദൗരിയ പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി.

കരസേന മേധാവി ജനറല്‍ എം.എം. നരവനെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി രാവിലെയാണ് ലേയിലെത്തിയത്. ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാന്‍ സജ്ജമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇരുസേന മേധാവികളെയും അറിയിച്ചു. പാംഗോങ് തടാകത്തിന്‍റെ തെക്കന്‍ കരയില്‍ ഇന്ത്യ കൂടുതല്‍ സൈനികരെ നിയോഗിച്ചു. ടാങ്കുകളും ടാങ്കുകള്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള മിസൈലുകളും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ, മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ നിരോധിച്ചത് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതായി ചൈനീസ് വാണിജ്യമന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു. ചൈനീസ് നിക്ഷേപകരുടെ നിയമപരമായ താല്‍പര്യങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം. ഇതിനെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുമെന്നും ചൈന വ്യക്തമാക്കി. 224 ചൈനീസ് ആപ്പുകള്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

English summary: Negotiations only way forward: Centre on border row