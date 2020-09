ഇന്ത്യക്കാരെ ഭീകരപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം പാളി: നാണംകെട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ

ന്യൂയോർക്ക്∙ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ രാജ്യാന്തര ഭീകരരായി മുദ്രകുത്താനുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ ശ്രമത്തിന് യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ തിരിച്ചടി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭീകരർക്കു പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അങ്കാര അപ്പാജി, ഗോബിന്ദ് പട്നായിക് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ 1267 ഉപരോധ ഉപസമിതിയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്.

നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇവർക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനു കഴിയാതെ വന്നതോടെ രക്ഷാസമിതിയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളായ യുഎസ്, യുകെ, ഫ്രാന്‍സ്, ജർമനി, ബെല്‍ജിയം എന്നിവർ പാക്കിസ്ഥാനോട് വിയോജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ പാക്ക് നീക്കം പൊളിഞ്ഞു.

1267 ഉപരോധ ഉപസമിതിയിൽ മതവും രാഷ്ട്രീയവും കലർത്താനാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ ശ്രമമെന്നും ഈ നീക്കത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നതായും യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗം ടി.എസ്. തിരുമൂര്‍ത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



2017 ഫെബ്രുവരി 13ന് ലഹോറിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ അന്ന് കാബൂളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അപ്പാജി അങ്കാരയാണെന്നായിരുന്നു പാക്ക് ആരോപണം. 2018 ജൂലായ് 13ന് നടന്ന സ്ഫോടന പരമ്പരയിലാണ് ഗോബിന്ദ് പട്നായിക്കിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപണം. അന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിർമാണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഗോബിന്ദ് പട്‍നായിക്.

