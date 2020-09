ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേർസ് സിറ്റിസൺ അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് റിലീഫ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റ്യുവേഷൻസ് (പിഎം കെയേർസ്) സ്ഥാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ അതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽനിന്ന് 2.25 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിരുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ്. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഇനത്തിലേക്കാണ് ഇതു വകവച്ചിരിക്കുന്നത്.

പെൺകുട്ടികളുടെ പഠനം മുതൽ ഗംഗ നദി ശുചീകരണംവരെ പലവിധ പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി ധനസഹായം നൽകാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായം 103 കോടി രൂപയിൽ അധികമായെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസനിധിക്കു സമാനമായ പിഎം കെയേർസ് ഫണ്ടിന്റെ നിയമസാധുതയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല പിഎം കെയേർസിന്റെ കണക്കുകൾ.

കഴിഞ്ഞ വർഷം 21 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജിൽ നടത്തിയ കുംഭമേളയിൽ പങ്കെടുത്ത ശുചീകരണതൊഴിലാളികൾക്കായി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് നൽകിയത്. ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ സോൾ സമാധാന പുരസ്കാരമായി ലഭിച്ച 1.3 കോടി രൂപ ഗംഗ നദിയുടെ ശുചീകരണത്തിനായി നീക്കിവച്ചിരുന്നു. തനിക്കു കിട്ടിയ മെമെന്റോകൾ ലേലത്തിൽ വിറ്റ് 3.40 കോടിയും സമ്മാനങ്ങൾ ലേലത്തിൽ വിറ്റ് 8.35 കോടിയും മോദി ഗംഗ ശുചീകരണത്തിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനായി 21 ലക്ഷം മോദി നീക്കിവച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായ കാലത്തെ സമ്മാനങ്ങൾ ലേലത്തിൽവിറ്റ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന കന്യാകേളവാണി ഫണ്ടിലേക്ക് 89.96 കോടി രൂപയും മോദി നൽകിയിരുന്നു.

