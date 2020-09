ടോമിൻ ജെ.തച്ചങ്കരി കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ ടോമിൻ ജെ.തച്ചങ്കരി ഐപിഎസിനെ കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ ചെയർമാനും സിഎംഡിയുമായി നിയമിച്ചു. ഡിജിപിയായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് നിയമനം. നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവിയാണ്.

ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ ചെയർമാന്റെയും സിഎംഡിയുടെയും പദവി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടേതിനു തുല്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വകുപ്പിൽ രണ്ടു ഡിജിപി തസ്തിക സാധ്യമല്ലാത്തതിനാലാണ് തച്ചങ്കരിയെ പുറത്തുള്ള തസ്തികയിൽ നിയമിച്ചത്.

1986 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഓഫിസറാണ് ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരി. അടുത്ത വർഷം ജൂണിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി പദവിയിൽ നിന്നും ലോക്നാഥ് ബെഹ്‌റ വിരമിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും സീനിയർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും ടോമിൻ ജെ. തച്ചങ്കരി.

തച്ചങ്കരി കെഎസ്ആർടിസിയിലും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിലും നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കോഴിക്കോട്, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, പാലക്കാട്‌, കണ്ണൂർ ജില്ലകളുടെ പൊലീസ് മേധാവി ആയിരുന്നു. കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഐജി, പൊലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് എഡിജിപി, ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്മിഷണർ, ഫയർ ഫോഴ്സ് മേധാവി തുടങ്ങിയ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരേതയായ അനിത തച്ചങ്കരി ആണ് ഭാര്യ. ഇലക്രോണിക്സ് രംഗത്തുള്ള മേഘയും കാവ്യയും ആണ് മക്കൾ.

English Summary: Tomin J Thachankary appointed as kerala financial corportion chairman and cmd