ചെന്നൈ∙ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കടലൂർ ജില്ലയിലെ പടക്ക ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിൽ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നാലു പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. കടലൂർ കട്ടുമന്നാർകോയിലിലെ ഫാക്ടറിയിലാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.



English Summary: 5 Killed In Explosion At Fireworks Factory In Tamil Nadu's Cuddalore