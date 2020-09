ന്യൂഡൽ‍ഹി∙ പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ തോറ്റവര്‍ക്കായും ഫലം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായും കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്‌ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് സിബിഎസ്‌‍സി സുപ്രീംകോടതിയില്‍. സെപ്റ്റംബര്‍ അവസാനത്തോടെ പരീക്ഷകള്‍ നടത്താനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കോവിഡിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 1200 ലധികമായി വര്‍ധിപ്പിക്കും.

ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിജ്ഞാപനം ഉടന്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും സിബിഎസ്‌‍സി സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന്‍റെ രീതി, തീയതികള്‍ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കാന്‍ കോടതി സിബിഎസ്‌‍സിയോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ഹര്‍ജികളില്‍ ഈ മാസം പത്തിന് വാദം കേള്‍ക്കും.



