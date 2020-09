തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും 83000 രോഗികൾ; ആയിരത്തിലധികം മരണം

ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 83,341 പുതിയ രോഗികൾ കൂടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 39 ലക്ഷം കടന്നു. നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ള 8,31,124 രോഗികളടക്കം 39,36,748 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 30,37,152 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനമാണ് രോഗബാധിതർ 83000 ആകുന്നത്.

അതേസമയം, 1096 പേരാണ് ഇന്നലെ മാത്രം കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 68,472 ആയി ഉയർന്നു. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നുവരെ പരിശോധിച്ചത് 4,66,79,145 പേരുടെ സ്രവസാംപിളുകളാണെന്ന് ഐസിഎംആർ.

English Summary: India Records Over 83,000 Cases for Second Day in a Row, Nearly 1,100 Deaths