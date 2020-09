കൊച്ചി മെട്രോ ഒന്നാംഘട്ടം: മൂന്നാം റീച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിക്കും

കൊച്ചി ∙ ആലുവ മുതൽ പേട്ട വരെ വിഭാവനം ചെയ്ത 25.48 കിലോമീറ്റർ കൊച്ചി മെട്രോ ഒന്നാംഘട്ട നിർമാണം പൂർണതയിലേക്ക്. തൈക്കൂടം മുതൽ പേട്ട വരെയുള്ള 1.33 കിലോമീറ്റർ മൂന്നാം റീച്ച് തിങ്കളാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിക്കും. പേട്ട സ്റ്റേഷൻ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മൂന്നാം റീച്ച്.

വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദിപ് സിങ് പുരി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. 7ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് പേട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ചേർന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ, മേയർ സൗമിനി ജെയിൻ, എറണാകുളം എംപി ഹൈബി ഈഡൻ, പി.ടി.തോമസ് എംഎൽഎ, എം.സ്വരാജ് എംഎൽഎ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.

കഴിഞ്ഞ മേയിൽ പുതിയ റീച്ചിന് മെട്രോ റെയിൽ സേഫ്റ്റി കമ്മിഷണർ കെ.മനോഹരൻ പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആലുവയിൽ നിന്നുള്ള 22ാമത് സ്റ്റേഷനാണ് പേട്ട. മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആദരം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രമേയമാണ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പുതിയ ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ മൂലം നടന്നില്ല. ഒന്നാംഘട്ട മെട്രോ നിർമാണം പൂർത്തിയായതോടെ ഡിഎംആർസിയുടെ സേവനം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.



ലോക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്ന മെട്രോ സർവീസുകൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പുനരാരംഭിക്കാനാണു തീരുമാനം. ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളിൽ മെട്രോയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു വരെ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി എട്ടോടെ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ സർവീസുകൾ. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും ആവശ്യവും പരിഗണിച്ചുള്ള സേവനമാണ് മെട്രോ പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് കെഎംആർഎൽ എംഡി അൽകേഷ് കുമാർ ശർമ പറഞ്ഞു.



English Summary : Kochi metro to run from Aluva to Petta