കേരളത്തിൽ ഇപ്പോള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്?; വിമർശനവുമായി ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബെംഗളൂരു ലഹരിമരുന്ന് കേസില്‍ പിടിയിലായ പ്രതികള്‍ക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന വസ്തുത ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. രാജ്യം ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിമരുന്ന് വില്‍പ്പന ശൃംഖലയാണിത്. അങ്ങനെയുള്ള സംഘത്തിലെ സുപ്രധാന കണ്ണിയുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകനു ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വന്നപ്പോള്‍ അത് മുഖ്യമന്ത്രി നിസാരവല്‍ക്കരിക്കുകയാണ്.

വര്‍ഷങ്ങളുടെ ബന്ധവും പണമിടപാടും ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രതികള്‍ മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുളളത്. ഇതെല്ലാം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകന്‍ സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. തനിക്ക് ഉറ്റ സൗഹൃദവും പണമിടപാടും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇവര്‍ക്ക് കള്ളക്കടത്തായിരുന്നു ജോലിയെന്ന് അറിയില്ലെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുമ്പസാരം വിശ്വസനീയമല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞത്. തന്റെ വിശ്വസ്തനായ ശിവശങ്കറിനു സ്വര്‍ണക്കടത്തുകാരുമായി ഇടപാടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിവരം തനിക്കറിയാമായിരുന്നില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് പോലെ അപഹാസ്യമാണിതും.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് ബിനീഷ് കോടിയേരിയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലിപ്പോള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് സ്വര്‍ണക്കടത്തിന് കൂട്ടു നില്‍ക്കുന്നു. സിപിഎം സെക്രട്ടറിയുടെ വീട് ലഹരിമരുന്ന് കടത്തുകാര്‍ക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഭരണവും കേരളത്തിലെ പാര്‍ട്ടിയും എവിടെ ചെന്ന് നില്‍ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസനീയമായ മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറയാന്‍ കഴിയാതെ പോയത്. എന്ത് കൊണ്ടാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്.

സ്വർണക്കടത്തു സംഘവുമായി ഈ ലഹരിമരുന്നു സംഘത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്തകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും നെഞ്ചിടിപ്പ് വർധിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. സ്വര്‍ണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി റമീസും ലഹരിമരുന്നു സംഘത്തിലെ പ്രതി അനൂപും നിരവധി തവണ ഫോണില്‍ വിളിച്ചതായി വിവരം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രതികളുമായിട്ടാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മകന് ബന്ധം– ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English Summary : Ramesh Chennithala on Bengaluru drug case and against government