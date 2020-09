വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങൾ കുരുക്കായി; ഷൊവിക് ചക്രവർത്തി എൻസിബി കസ്റ്റഡിയിൽ

മുംബൈ∙ നടി റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ സഹോദരൻ ഷൊവിക് ചക്രവർത്തിയെ നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) കസ്റ്റഡിയിൽ. മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എൻസിബി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. റെയ്ഡിനു പിന്നാലെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഷൊവിക്കിന്റെ ലാപ്ടോപ്പും പിടിച്ചെടുത്തു.

എൻസിബി മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ലഹരി മരുന്ന് ഇടപാടുകാരൻ സഈദ് വിലാത്ര(20) യുമായി ഷൊവിക്കിനും സുശാന്തിന്റെ മുൻ മാനേജർ സാമുവൽ മിറാൻഡയ്ക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞിരുന്നു. സാമുവൽ മിറാൻഡയും എൻസിബി കസ്റ്റഡിയിലാണ്.



സുശാന്ത് സിങ്, റിയ ചക്രവർത്തി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്ധേരിയിൽനിന്നാണ് വിലത്ര അറസ്റ്റിലായത്. 2,081 യുഎസ് ഡോളർ, 180 ബ്രിട്ടിഷ് പൗണ്ട്, 15 ദിർഹം, 9,55,750 രൂപ എന്നിവയും ഇയാളിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ബാന്ദ്രയിൽ ഭക്ഷണശാല നടത്തിയിരുന്ന ഇയാൾക്ക് ലോക്ഡൗൺ ആയതോടെ വരുമാനമില്ലാതെയായി. തുടർന്നാണ് ലഹരിമരുന്നുകളുടെ ഇടപാടിൽ സജീവമായതെന്ന് എൻസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഷൊവിക് ചക്രവർത്തിക്കും സുശാന്തിന്റെ ഹൗസ് മാനേജരായിരുന്ന സാമുവേൽ മിരാൻഡയ്ക്കും ഇയാൾ കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഇയാളും ഷൊവിക്കും തമ്മിലുള്ള വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങൾ നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.



റിയ ചക്രവർത്തിയും ഗോവയിലെ ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുകാരനും ഡ്രഗ് ഡീലറുമായ ഗൗരവ് ആര്യയുമായുള്ള വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളാണ് ഷോവിക്കിലേക്കെത്താൻ എൻസിബിയെ സഹായിച്ചത്. ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗം, കടത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ചാറ്റ് എൻസിബി റിയയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

