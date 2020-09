തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാനത്താവള സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിജിലന്‍സ് കമ്മിഷന് സിപിഎമ്മിന്റെ പരാതി. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിജിലന്‍സ് കമ്മിഷനു നൽകിയ പരാതിയിൽ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലേല നടപടികള്‍ അദാനിക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലാണെന്നും സിപിഎം കത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

English Summary: CPIM complaint to CVC on privatisation of Trivandrum Airport