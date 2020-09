ന്യൂഡൽഹി∙ കണ്ടെയ്ന്‍‌മെന്റ് സോണിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസില്‍ ഓഫ് മെഡ‍ിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) നിർദേശിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായി ബാധിച്ച നഗരങ്ങളിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലുള്ളവർക്കു നിർബന്ധമായും റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് (ആർഎടി) നടത്തണമെന്നാണ് പുതിയ നിർദേശം.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നവർക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കോവിഡ് –19 നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന വയ്ക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അധികാരവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആർടി–പിസിആർ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും പുതിയ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ പ്രസവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ളവ വൈകിപ്പിക്കരുതെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

കണ്ടെയ്ന്‍‌മെന്റ് സോണുകളിലെ പതിവു പരിശോധനകളിൽ ആന്റിജൻ പരിശോധനയ്ക്കു മുൻഗണന നൽകണമെന്നും കണ്ടെയ്ൻ‌മെന്റ് സോണുകൾ അല്ലാത്തിടത്ത് ആർടി – പിസിആർ പരിശോധനകൾക്കായിരിക്കണം മുൻഗണനയെന്നും നിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ആശുപത്രികളിൽ ആർടി – പിസിആർ പരിശോധനയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണം. ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പരിശോധന എന്നത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് സർക്കാരിന് തീരുമാനിക്കാം.

English Summary: All people living in containment zones should be tested using rapid antigen testing (RAT) kits: ICMR