ചോദിച്ചതുമില്ല, തന്നതുമില്ല; 80 സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളിൽ ഒന്നുപോലുമില്ലാതെ കേരളം

കൊച്ചി ∙ റെയിൽവേ പുതിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച 80 സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകളിൽ കേരളത്തിന് ഒന്നുമില്ല. 12 മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന 80 ട്രെയിനുകളുടെ പട്ടിക റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കിയപ്പോഴാണു സംസ്ഥാനത്തിന് ഈ അവസ്ഥ. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ചാണു സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന നിലപാടിലാണു റെയിൽവേ.

ട്രെയിനുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിന്റെ കത്തുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് ആവശ്യപ്പെട്ട 7 സർവീസുകളും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുളള 3 സർവീസുകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പാസഞ്ചറുകൾ ഒാടിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എറണാകുളം–തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിനാട്, ഗുരുവായൂർ–തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർസിറ്റി, കണ്ണൂർ–ആലപ്പി എക്സ്പ്രസ്, നിലമ്പൂർ–തിരുവനന്തപുരം രാജ്യറാണി, തിരുവനന്തപുരം–ഷൊർണൂർ വേണാട് തുടങ്ങിയ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ മറ്റു തടസങ്ങളില്ലെന്നു അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

കൊങ്കൺ റൂട്ടിൽ മാത്രമാണു ഏതാനും ട്രെയിനുകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുവരെ കേരളത്തിലേക്കു സർവീസില്ല. കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു ഉൾപ്പെടെ ഏതു സ്ഥലത്തേക്കും ട്രെയിൻ ഒാടിക്കുമെന്നു അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയാണു സ്പെഷൽ സർവീസുകൾ ലഭിക്കാതെ പോകാൻ കാരണമെന്നു തൃശൂർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കൃഷ്ണകുമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ട്രെയിനുകളില്ലാത്തതിനാൽ സ്ഥിരം യാത്രക്കാരായ ജോലിക്കാർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary : No new special trains for Kerala